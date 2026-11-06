Pierwsza miłość, odcinek 4290: Maciek zniknie z domu i wyśle Julce zaskakujące nagranie. To pożegnanie! [ZDJĘCIA]

Zniknięcie Maćka i pożegnalny list w 4290. odcinku „Pierwszej miłości”

Seria nerwowych zdarzeń zacznie się w momencie, gdy domownicy natrafią na pozostawioną przez Maćka kartkę. Okaże się, że chłopak zapisał na niej bardzo niepokojącą wiadomość pożegnalną. Choć w pierwszej chwili Jolka oraz Tomek potraktują to znalezisko wyłącznie jako głupi dowcip, przedłużająca się nieobecność nastolatka zmusi ich do zmiany podejścia. Bliscy nie będą mieli pojęcia, gdzie podział się chłopak ani jakie ma dalsze plany.

Całe zamieszanie utrudni fakt, że na miejscu zabraknie Kingi. W związku z jej wyjazdem zdezorientowani Jolka i Tomek poproszą o interwencję Janka. Mężczyzna zdecyduje się uruchomić prywatne kontakty i zaangażuje w sprawę zaprzyjaźnionego funkcjonariusza policji. Ich głównym celem stanie się namierzenie sygnału telefonu zaginionego Maćka. Upływający czas i całkowity brak kontaktu z chłopakiem będą jednak wywoływać u rodziny coraz większy strach.

Szokujące wyznanie Maćka dla Julki w 4290. odcinku „Pierwszej miłości”

Równie dużą zagadką będzie to, co Maciek zrobi w sprawie Julki. Zaginiony nastolatek prześle dziewczynie materiał wideo, na którym zdecyduje się na szokujące wyznanie. Ten film będzie całkowicie odbiegał od standardowych wiadomości, które ta dwójka przesyłała sobie dotychczas.

Należy przy tym zaznaczyć, że kłopoty wokół Julki zaczęły się piętrzyć już w odcinkach 4282. oraz 4283. Bohaterka zmagała się wówczas z atakami internetowego prześladowcy i stopniowo zaczęła brać do siebie rzucane przez hejtera oskarżenia. Kiedy w 4283. odcinku Maciek przyszedł do niej z zamiarem poprawienia jej humoru, przygnębiona dziewczyna całkowicie zignorowała jego opowieści o eko-evencie. Podczas próby pocieszenia przyjaciółki chłopak zdecydowanie przekroczył wówczas pewną granicę.

W nadchodzących wątkach to właśnie do rąk Julki trafi nagranie, które przez pryzmat ich niedawnych zawirowań może okazać się kluczowe. Treść wiadomości przygotowanej przez Maćka pozostaje na ten moment tajemnicą. Wiadomo jednak, że rodzina chłopaka zrobi wszystko, aby jak najszybciej odnaleźć miejsce jego pobytu.

Kiedy oglądać 4290. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Widzowie zobaczą 4290. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcja ta ukazuje się w telewizji regularnie w dni powszednie o stałej porze. Wszystkie epizody można także śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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