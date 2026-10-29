Pierwsza miłość, odcinek 4275: Marta usłyszy od Szymona bolesne słowa. Jego zachowanie wzbudzi niepokój

Szymon odsunie Martę od siebie w 4275. odcinku „Pierwszej miłości”

Kłopoty zdrowotne bohatera zainicjowano w 4268. odsłonie "Pierwszej miłości". To właśnie wtedy partner nagle doświadczył potężnego bólu oraz ogólnego osłabienia organizmu, co skłoniło Martę do zawiezienia go do placówki medycznej. Na miejscu usłyszeli druzgocącą diagnozę od specjalistów - śmiertelna choroba nowotworowa! Z początku pacjent starał się zataić przed partnerką dramatyzm swojej sytuacji. Z kolei w 4271. epizodzie żona odkryła, że jedynym ratunkiem dla jej ukochanego wydają się nowatorskie metody leczenia poza granicami kraju. Niestety, ich rachunek wyniesie ponad milion złotych, a cała procedura może podarować mu raptem parę miesięcy życia. Zrozpaczona kobieta, odmawiając poddania się, postanowi złamać dane słowo i potajemnie uruchomić internetową zbiórkę pieniędzy na ratunek.

Wkrótce pacjent zacznie postępować w sposób, który wyda się jego żonie bardzo nietypowy. W 4275. części "Pierwszej miłości" zaniepokojona partnerka zjawi się w klinice, aby spędzić czas z chorym. Zamiast serdecznego przywitania, spotka się z odrzuceniem z jego strony. Chory zdecydowanie odprawi ją do mieszkania, przez co Marta poczuje się kompletnie zdezorientowana zaistniałą sytuacją. Z każdą chwilą będzie narastać w niej coraz więcej mrocznych przeczuć.

Marta na chwile oderwie się od zmartwień w 4275. odcinku "Pierwszej miłości"

Kiedy tylko opuści mury lecznicy, główna bohaterka spotka na swojej drodze przyjaciółki, które w 4275. epizodzie serialu przyszykują dla niej zwariowaną niespodziankę. Znajome postarają się choć na ułamek sekundy odciągnąć jej myśli od dramatycznej diagnozy i piętrzących się trudności. Niestety, ta krótka chwila relaksu nie potrwa w nieskończoność. Ponure rozmyślania o fatalnym stanie zdrowia ukochanego znów dadzą o sobie znać, a jego dziwaczna postawa na oddziale sprawi, że kobieta nie zazna wewnętrznego spokoju. Zdesperowana żona wciąż będzie zachodzić w głowę, jaką tajemnicę ukrywa przed nią mąż.

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Co Szymon ukrywa przed Martą w 4275. odcinku „Pierwszej miłości”?

W następnej odsłonie widzowie przekonają się, że mąż ma na swoich barkach znacznie więcej niż tylko prywatne zdrowotne batalie. W 4276. części "Pierwszej miłości" mężczyzna zdecyduje się pomóc innej pacjentce zmagającej się z rakiem. Badania tej osoby ulegną drastycznemu pogorszeniu, a oprócz głównego bohatera nie będzie miała wokół siebie absolutnie nikogo, kto zaoferowałby jej ciepłe słowo czy realne oparcie w trudnych chwilach.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4275. odcinka

Premierowa odsłona z numerem 4275 popularnej telenoweli „Pierwsza miłość” zagości na ekranach telewizorów w czwartek, 29 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Produkcja tradycyjnie nadawana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku o niezmienionej porze. Fani formatu mogą również śledzić najnowsze losy ulubionych bohaterów za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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