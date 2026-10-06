Pierwsza miłość, odcinek 4266: Melka straci dziecko! Nie będzie potrafiła się po tym podnieść

Melka w 4266. odcinku "Pierwszej miłości" odzyskuje przytomność po postrzale

Tragiczne wydarzenia z udziałem Melki rozpoczną się przed 4266. odcinkiem "Pierwszej miłości". Reterska zaplanuje okrutną pułapkę. Użyje Emi jako przynęty, aby ściągnąć ciężarną bohaterkę we wskazane miejsce, wiedząc doskonale, że Melka nie zostawi podopiecznej samej w potrzebie. Piotrek dopiero w trakcie przesłuchiwania bezdomnego zorientuje się, że to jego partnerka jest na celowniku. Natychmiast ruszy jej na ratunek, ale nie zdąży zapobiec najgorszemu. Łucja odda strzał do ciężarnej.

Kobieta zostanie przetransportowana do szpitala w krytycznym stanie. Piotrek nie odstąpi jej ani na moment i spędzi całą noc przy łóżku narzeczonej, trzymając jej dłoń. W 4266. odcinku "Pierwszej miłości" Melka wybudzi się ze śpiączki i usłyszy tragiczną wiadomość, że w wyniku rany postrzałowej straciła dziecko. Plany i marzenia o założeniu rodziny zostaną brutalnie przerwane w ułamku sekundy.

Melka w 4266. odcinku "Pierwszej miłości" nie potrafi pogodzić się z tragedią

Chociaż od strzelaniny minie sporo czasu, w 4266. odcinku "Pierwszej miłości" stan psychiczny Melki wcale nie ulegnie poprawie. Bohaterka nie będzie jedynie opłakiwać utraconego dziecka. Zda sobie sprawę, że ten koszmar nie był dziełem przypadku. Za całą sytuacją stoi Łucja Reterska. Kobieta z zimną krwią zrealizowała swój plan, narażając Melkę na utratę życia. Co więcej, po aresztowaniu w Berlinie Łucja nie wykaże żadnej skruchy i będzie uważać swój atak za ogromny sukces.

Melka w 4266. odcinku "Pierwszej miłości" wyrusza do Berlina i prosi Piotrka o pomoc

W 4266. odcinku "Pierwszej miłości" Melka postanowi osobiście spotkać się ze swoim wrogiem. Łucja wpadnie wcześniej w ręce polsko-niemieckiej grupy dochodzeniowej w Berlinie. Piotrek początkowo sam będzie pragnął wymierzyć sprawiedliwość, ale ostatecznie zrezygnuje, by zająć się ranną partnerką. Tym razem jednak to Melka poprosi ukochanego o zorganizowanie wyjazdu, ponieważ chce spojrzeć Reterskiej prosto w twarz.

"Pierwsza miłość" – kiedy oglądać 4266. odcinek?

Odcinek 4266. telenoweli „Pierwsza miłość” zadebiutuje na antenie telewizji Polsat w czwartek, 15 października 2026 roku. Emisję zaplanowano punktualnie na godzinę 18:00.