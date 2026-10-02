Pierwsza miłość, odcinek 4258: Emi zwabi Melkę do pustostanu. Grozi jej wielkie niebezpieczeństwo [ZDJĘCIA]

Melka z "Pierwszej miłości" w 4258. odcinku będzie musiała ratować Emi

Melka, znana z chęci niesienia pomocy innym, angażuje się w pracę terenową i często przebywa z osobami znajdującymi się na życiowym zakręcie. W najnowszym, 4258. odcinku popularnego serialu, nieoczekiwanie zadzwoni do niej Emi, z którą kontakt niespodziewanie się urwał.

Rozmowa przybierze wyjątkowo dramatyczny ton. Młoda dziewczyna będzie błagać główną bohaterkę o pomoc, a jej paniczny głos sprawi, że Melka od razu potraktuje tę sytuację z najwyższą powagą. Emi wyjawi lokalizację opuszczonego budynku, a Melka zadecyduje, że natychmiast, bez chwili zwłoki, musi udać się we wskazane miejsce.

Niestety, szybko okaże się, że dramatyczne wezwanie o ratunek to w rzeczywistości przebiegły podstęp. Melka nie domyśla się, że za rzekomym zagrożeniem czai się niebezpieczeństwo. Oczekując spotkania z potrzebującą podopieczną, wpadnie w poważne tarapaty, z których niezwykle ciężko będzie uciec.

Groza w 4258. odcinku "Pierwszej miłości". Kobieta wejdzie w pułapkę

Melka nawet przez chwilę nie przypuszcza, że odebrany telefon jest częścią znacznie szerszej, niebezpiecznej intrygi. Cała sytuacja sprawia wrażenie, że zaginiona naprawdę potrzebuje szybkiej interwencji. Z tego względu kobieta udaje się pod wyznaczony adres bez żadnego wsparcia czy jakichkolwiek środków ostrożności. Na miejscu, w obskurnym pustostanie, czeka na nią przygotowana zasadzka. Ta informacja jest szczególnie zatrważająca w świetle ostatnich, dramatycznych wydarzeń przedstawionych w fabule.

Przypomnijmy, że zaledwie w 4250. odcinku „Pierwszej miłości” na policyjnym posterunku zjawił się bezdomny mężczyzna, aby poinformować o zniknięciu swojej partnerki. Stanowiło to kolejny przypadek zaginięcia pośród osób dotkniętych bezdomnością. Równocześnie Melka z ogromnym oddaniem działała w terenie na rzecz fundacji, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że jest bacznie obserwowana z ukrycia.

Z kolei w 4251. epizodzie funkcjonariusze doszli do wniosku, że domniemany oprawca osób w kryzysie wybiera za cel wyłącznie kobiety. W obliczu tych doniesień Piotrek, grany przez Michała Mikołajczaka, zaczął odczuwać ogromny niepokój o bezpieczeństwo Melki i usilnie przekonywał ją do rezygnacji z dotychczasowych obowiązków. Ona jednak kategorycznie odrzuciła jego prośby, traktując jego troskę jako chęć zbytniej kontroli. Nadchodzący, 4258. odcinek pokaże, że przeczucia Piotrka okazały się boleśnie trafne.

Kiedy i gdzie oglądać 4258. odcinek "Pierwszej miłości"? Data premiery

Najnowszy, 4258. odcinek popularnego hitu „Pierwsza miłość” zostanie pokazany w piątek, 2 października 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na kanale Polsat. Zgodnie ze stałą ramówką, widzowie mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Fani serialu mogą również oglądać swoje ulubione epizody za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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