La Promesa, odcinek 467: Alonso wyrzuci Maríę Antonię z La Promesy! Cruz stanie po jej stronie [ZDJĘCIA]

Alonso chciał ją wyrzucić, ale María Antonia zostanie w La Promesie

Napięcie wokół Maríi Antonii, które narastało już w poprzednich odcinkach, w końcu doprowadzi do otwartej konfrontacji. W 467. odcinku "La Promesy" kobieta wyzna Lorenzowi, że Alonso zażądał, by spakowała walizki i opuściła pałac. Kapitan nie zamierza jednak przejść nad tym do porządku dziennego i zażąda od markiza wyjaśnień. Ostatecznie María Antonia nie wyjedzie, ponieważ Cruz zatrzyma ją w La Promesie. Pozostanie blisko Alonso, choć coraz mocniej będzie uświadamiała sobie własne uczucia i pociąg do markiza.

Lope zostanie zaatakowany, a Virtudes pogodzi się z Simoną w 467. odcinku "La Promesy"

Lope, który wraca do zdrowia, będzie chciał ponownie wpaść w dawne nawyki. Rómulo spróbuje go powstrzymać, posuwając się do drastycznych metod. Wkrótce Lope odzyska przytomność i pójdzie przeprosić lokaja, ale wtedy dokona zaskakującego odkrycia.

W tym czasie Virtudes pogodzi się z Simoną i postanowi spróbować odzyskać syna Adolfita. Szybko zrozumie jednak, że nawet jeśli chłopiec do niej wróci, może nie wiedzieć, jak odnaleźć się w roli matki. Pomóc będą jej chciały Simona i Candela.

José Juan nie wybaczy Currowi śmierci Paca w 467. odcinku "La Promesy"

Tragiczna śmierć Paca stanie się początkiem kolejnego konfliktu. José Juan nie będzie potrafił pogodzić się z utratą bliskiego i całą odpowiedzialnością za jego odejście obarczy Curra. W jego oczach to właśnie młody de la Mata okaże się winny tragedii, przez co napięcie między mężczyznami jeszcze bardziej wzrośnie.

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Kiedy i gdzie oglądać 467. odcinek „La Promesy”?

Najnowszy odcinek 467 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Wszystkie epizody można oglądać również na platformie streamingowej TVP VOD, dzięki czemu fani nie muszą martwić się jeśli pominą któryś z bieżących odcinków.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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