W 4216. odcinku kobieta poinformowała przebywającego w szpitalu, postrzelonego Bolesława o zamiarze rozwodu, na co ten zareagował groźbą pozbawienia jej życia. Następnie, w 4226. odcinku, Angelika, córka pary, wsparła matkę, co doprowadziło agresora do wściekłości, wynikającej z poczucia braku panowania nad sytuacją. Kulminacją napięć okazało się spotkanie mediacyjne z 4232. odcinka. Zdeterminowany Bolek wniósł wtedy kontrpozew, zarzucając żonie niewierność i zapowiadając, że zostawi ją z niczym. Zastraszona Eliza zbiegła z mediacji, a silny stres spowodował jej natychmiastowe załamanie zdrowotne. Kobieta trafiła do szpitala kompletnie pozbawiona chęci do dalszych zmagań.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce

„Pierwsza miłość” odcinek 4233. Eliza spotyka nieznajomego na przystanku

Akcja 4233. odcinka przynosi jednak zaskakującą zmianę. Wyczerpana Eliza czeka na przystanku, gdzie dochodzi do niebanalnego spotkania. Miła rozmowa szybko zmienia się w intrygujące, romantyczne spotkanie w formie pikniku. Dzięki tej nieoczekiwanej chwili relaksu, udręczona kobieta wreszcie się uśmiecha i odzyskuje odrobinę spokoju.

„Pierwsza miłość” odcinek 4233. Bolek wysyła prywatnego detektywa za żoną

Krótki moment szczęścia zostaje jednak szybko zepsuty. Okazuje się, że każdy ruch Elizy jest śledzony przez prywatnego detektywa, którego zatrudnił jej zawzięty i chorobliwie zazdrosny mąż. Bolesław zbiera w ten sposób kolejne „dowody” do wykorzystania w walce o rozwód. Istnieje duże ryzyko, że zdjęcia z tego miłego spotkania na przystanku trafią na biurko Olszewskiego i staną się dla niego argumentem na rzekomą zdradę żony. Można przypuszczać, że mężczyzna nie cofnie się przed niczym, aby upokorzyć Elizę w sądzie.

5

Kiedy i gdzie można obejrzeć „Pierwszą miłość”?

Odcinki serialu są dostępne dla widzów w każdy dzień powszedni od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera 4233. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość obejrzenia wszystkich odcinków w dowolnym momencie w internecie, na platformie Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – o czym jest serial i kto w nim występuje?

„Pierwsza miłość” to popularny polski serial codzienny, którego fabuła toczy się we Wrocławiu. Głównymi bohaterami są Marysia i Paweł, ale śledzimy również losy Alana, Kingi oraz wielu innych wrocławian. Akcja obfituje w dramatyczne momenty, historie miłosne, zdrady, a nierzadko pojawiają się w niej również wątki kryminalne. Ten obyczajowy format zadebiutował na ekranach Polsatu w 2004 roku i wciąż cieszy się ogromną popularnością.

W obsadzie serialu „Pierwsza miłość” znaleźli się między innymi:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja