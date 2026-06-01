Fani wrocławskiej produkcji z pewnością pamiętają, że relacje braci od najmłodszych lat należały do niezwykle skomplikowanych. Obaj wychowywali się w domu dziecka, co mocno odbiło się na ich dorastaniu i zmuszało do nieustannej walki o poczucie bezpieczeństwa. Istotnym wątkiem w ich wspólnej przeszłości były desperackie poszukiwania matki Marioli, którą na ekranie grała Marta Klubowicz. W tamtym okresie Mariusz musiał również zmierzyć się z potężnym wyzwaniem, jakim była śmiertelnie groźna choroba. Znalazł się dawca szpiku, który ocalił go w ostatniej chwili. Po rekonwalescencji chłopak rozpoczął studia w Warszawie, stopniowo zrywając więzi z bratem.
Mariusz znów wkracza w życie Pawła. Zrobi awanturę w "Pierwszej miłości"
Przez wiele trudnych lat Mariusz żył w absolutnym przekonaniu, że Paweł dawno nie żyje. Kiedy dociera do niego szokująca informacja, że krewny wciąż stąpa po ziemi i tonie w potężnych tarapatach, bez wahania rusza mu z odsieczą. W 4232. odcinku polsatowskiego formatu staje w progu u zagubionego brata i od razu narzuca własne zasady. Takie zachowanie błyskawicznie doprowadzi do ogromnych napięć między mężczyznami.
Początkowo dobre intencje Mariusza, podyktowane szczerą troską i chęcią nadrobienia lat rozłąki, zaczną niebezpiecznie przypominać prawdziwą obsesję. Zamiast wykazać się łagodnością, brat Pawła wszędzie dostrzeże spisek i oskarży jego znajomych o celowe niszczenie mu życia. Już w 4233. odcinku zaplanuje wywiezienie go z Wrocławia wbrew jego woli. Natomiast w epizodzie z numerem 4235 wywoła gigantyczną awanturę w szpitalu, twardo wierząc, że jego bliski jest przetrzymywany w placówce na siłę.
"Pierwsza miłość" odcinek 4232: kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?
Popularny serial obyczajowy gości na antenie stacji od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 w Polsacie. Opisywany, 4232. odcinek trafi na telewizyjne ekrany dokładnie w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed telewizorem w trakcie premiery telewizyjnej, nic nie stracą. Wszystkie świeże, jak i archiwalne epizody można bez problemu nadrobić w internecie za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.
Kto występuje w serialu "Pierwsza miłość"? Kulisy i główna obsada
"Pierwsza miłość" to czołowy polski serial obyczajowy, którego główną areną wydarzeń jest miasto Wrocław. Scenarzyści od lat skupiają się na życiowych perypetiach Marysi i Pawła, a także rozbudowują wątki poboczne z udziałem Kingi czy Alana. Telewizyjna produkcja dostarcza ogromnych emocji poprzez romanse, dramatyczne zdrady oraz zaskakujące intrygi, nierzadko wplatając w to poważne wątki o charakterze kryminalnym. Format zadebiutował w ramówce Polsatu w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem milionów rodaków.
Na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych gwiazd polskiego kina i telewizji. W głównej obsadzie występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)