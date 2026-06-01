Pierwsza miłość, odcinek 4232: Mariusz wraca po latach i komplikuje życie swojego brata Pawła [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-06-01 11:57

W 4232. odcinku serialu "Pierwsza miłość" losy Pawła znów mocno się skomplikują. Mężczyzna za wszelką cenę stara się wyjść na prostą i trwale odciąć od starych kłopotów, jednak jego kruchy spokój nagle legnie w gruzach. Prawdziwe trzęsienie ziemi zgotuje mu powrót brata, Mariusza. Emocjonujący epizod zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 8 czerwca.

Fani wrocławskiej produkcji z pewnością pamiętają, że relacje braci od najmłodszych lat należały do niezwykle skomplikowanych. Obaj wychowywali się w domu dziecka, co mocno odbiło się na ich dorastaniu i zmuszało do nieustannej walki o poczucie bezpieczeństwa. Istotnym wątkiem w ich wspólnej przeszłości były desperackie poszukiwania matki Marioli, którą na ekranie grała Marta Klubowicz. W tamtym okresie Mariusz musiał również zmierzyć się z potężnym wyzwaniem, jakim była śmiertelnie groźna choroba. Znalazł się dawca szpiku, który ocalił go w ostatniej chwili. Po rekonwalescencji chłopak rozpoczął studia w Warszawie, stopniowo zrywając więzi z bratem.

Przez wiele trudnych lat Mariusz żył w absolutnym przekonaniu, że Paweł dawno nie żyje. Kiedy dociera do niego szokująca informacja, że krewny wciąż stąpa po ziemi i tonie w potężnych tarapatach, bez wahania rusza mu z odsieczą. W 4232. odcinku polsatowskiego formatu staje w progu u zagubionego brata i od razu narzuca własne zasady. Takie zachowanie błyskawicznie doprowadzi do ogromnych napięć między mężczyznami.

Początkowo dobre intencje Mariusza, podyktowane szczerą troską i chęcią nadrobienia lat rozłąki, zaczną niebezpiecznie przypominać prawdziwą obsesję. Zamiast wykazać się łagodnością, brat Pawła wszędzie dostrzeże spisek i oskarży jego znajomych o celowe niszczenie mu życia. Już w 4233. odcinku zaplanuje wywiezienie go z Wrocławia wbrew jego woli. Natomiast w epizodzie z numerem 4235 wywoła gigantyczną awanturę w szpitalu, twardo wierząc, że jego bliski jest przetrzymywany w placówce na siłę.

"Pierwsza miłość" odcinek 4232: kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?

Popularny serial obyczajowy gości na antenie stacji od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 w Polsacie. Opisywany, 4232. odcinek trafi na telewizyjne ekrany dokładnie w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed telewizorem w trakcie premiery telewizyjnej, nic nie stracą. Wszystkie świeże, jak i archiwalne epizody można bez problemu nadrobić w internecie za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Kto występuje w serialu "Pierwsza miłość"? Kulisy i główna obsada

"Pierwsza miłość" to czołowy polski serial obyczajowy, którego główną areną wydarzeń jest miasto Wrocław. Scenarzyści od lat skupiają się na życiowych perypetiach Marysi i Pawła, a także rozbudowują wątki poboczne z udziałem Kingi czy Alana. Telewizyjna produkcja dostarcza ogromnych emocji poprzez romanse, dramatyczne zdrady oraz zaskakujące intrygi, nierzadko wplatając w to poważne wątki o charakterze kryminalnym. Format zadebiutował w ramówce Polsatu w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem milionów rodaków.

Na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych gwiazd polskiego kina i telewizji. W głównej obsadzie występują między innymi:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
