Fani wrocławskiej produkcji z pewnością pamiętają, że relacje braci od najmłodszych lat należały do niezwykle skomplikowanych. Obaj wychowywali się w domu dziecka, co mocno odbiło się na ich dorastaniu i zmuszało do nieustannej walki o poczucie bezpieczeństwa. Istotnym wątkiem w ich wspólnej przeszłości były desperackie poszukiwania matki Marioli, którą na ekranie grała Marta Klubowicz. W tamtym okresie Mariusz musiał również zmierzyć się z potężnym wyzwaniem, jakim była śmiertelnie groźna choroba. Znalazł się dawca szpiku, który ocalił go w ostatniej chwili. Po rekonwalescencji chłopak rozpoczął studia w Warszawie, stopniowo zrywając więzi z bratem.

Przez wiele trudnych lat Mariusz żył w absolutnym przekonaniu, że Paweł dawno nie żyje. Kiedy dociera do niego szokująca informacja, że krewny wciąż stąpa po ziemi i tonie w potężnych tarapatach, bez wahania rusza mu z odsieczą. W 4232. odcinku polsatowskiego formatu staje w progu u zagubionego brata i od razu narzuca własne zasady. Takie zachowanie błyskawicznie doprowadzi do ogromnych napięć między mężczyznami.

Początkowo dobre intencje Mariusza, podyktowane szczerą troską i chęcią nadrobienia lat rozłąki, zaczną niebezpiecznie przypominać prawdziwą obsesję. Zamiast wykazać się łagodnością, brat Pawła wszędzie dostrzeże spisek i oskarży jego znajomych o celowe niszczenie mu życia. Już w 4233. odcinku zaplanuje wywiezienie go z Wrocławia wbrew jego woli. Natomiast w epizodzie z numerem 4235 wywoła gigantyczną awanturę w szpitalu, twardo wierząc, że jego bliski jest przetrzymywany w placówce na siłę.

"Pierwsza miłość" odcinek 4232: kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?

Popularny serial obyczajowy gości na antenie stacji od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 w Polsacie. Opisywany, 4232. odcinek trafi na telewizyjne ekrany dokładnie w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed telewizorem w trakcie premiery telewizyjnej, nic nie stracą. Wszystkie świeże, jak i archiwalne epizody można bez problemu nadrobić w internecie za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Kto występuje w serialu "Pierwsza miłość"? Kulisy i główna obsada

"Pierwsza miłość" to czołowy polski serial obyczajowy, którego główną areną wydarzeń jest miasto Wrocław. Scenarzyści od lat skupiają się na życiowych perypetiach Marysi i Pawła, a także rozbudowują wątki poboczne z udziałem Kingi czy Alana. Telewizyjna produkcja dostarcza ogromnych emocji poprzez romanse, dramatyczne zdrady oraz zaskakujące intrygi, nierzadko wplatając w to poważne wątki o charakterze kryminalnym. Format zadebiutował w ramówce Polsatu w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem milionów rodaków.

Na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych gwiazd polskiego kina i telewizji. W głównej obsadzie występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)