Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł znika bez śladu. Trwają dramatyczne poszukiwania

Joanna Dembek
2026-04-14 11:56

Walka o życie i bolesne konfrontacje – najnowszy epizod dostarczy ogromnych emocji! Paweł (w tej roli Mateusz Kościukiewicz) zapada się pod ziemię w głębokim kryzysie, a jego bliscy ruszają w dramatyczny pościg z czasem. Równolegle Emilka (Anna Ilczuk) postanawia na własną rękę zweryfikować lojalność swojego partnera, co zaowocuje spotkaniem, którego wolałaby uniknąć. "Pierwsza miłość" to pełna pasji produkcja, która mistrzowsko łączy obyczajowe wątki z trzymającym w napięciu dramatem. Emisja we wtorek 21 kwietnia na antenie Polsatu.

Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł (Mateusz Kościukiewicz), Bartek (Rafał Kwietniewski), Artur (Łukasz Płoszajski)
W minionej odsłonie serialu (numer 4199) Julce udało się zlokalizować Pawła, jednak ich bezpośrednie spotkanie zaowocowało u mężczyzny silnym atakiem paniki. Z kolei Emilka dała wiarę kłamliwym wymówkom Fryderyka, a nabierająca podejrzeń Marta postanowiła dyskretnie go śledzić, czując pismo nosem. W posiadłości Edwarda zapanowała niezwykle nerwowa atmosfera tuż po jego niespodziewanym zjawieniu się na miejscu. Dominika przypadkiem usłyszała dyskusję, z której bezsprzecznie wynikało, że Edward przygotowuje groźną intrygę wycelowaną w Pawła, co wpędziło ją w potężny dylemat pomiędzy strachem a poczuciem lojalności

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

 "Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4200

Przyszłość Pawła stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Po kategorycznym odrzuceniu sugestii o terapii, Paweł ucieka z lokum Janka, wpadając w coraz głębsze załamanie nerwowe i psychiczne. Jego chaotyczna tułaczka po ulicach miasta budzi ogromny niepokój wśród zmartwionej rodziny. Bartek wraz z Arturem zdają sobie sprawę z powagi incydentu i natychmiast inicjują gorączkową akcję ratunkową. Czas pokaże, czy zdołają odnaleźć kolegę przed najgorszym scenariuszem i nakłonią go do dalszej walki o normalne funkcjonowanie.

Z kolei w malowniczym Wadlewie Adrianna powoli zaczyna pojmować pewne kwestie. Dociera do niej, że wszelkie wymówki Jurka w temacie wyprawy do Kołobrzegu nie są dziełem przypadku – jego więź z lokalną społecznością jest zdecydowanie zbyt silna, aby mógł tak zwyczajnie i bez żalu wyjechać z wioski.

Równolegle Emilka zmuszona jest stawić czoła brutalnej prawdzie odkrytej niedawno przez Martę. Zamiast tkwić w męczącej niewiadomej, podejmuje bardzo odważną decyzję o stanięciu twarzą w twarz z tajemniczą kobietą, z którą ukradkiem widuje się Fryderyk. Widzowie wkrótce przekonają się, czy ta konfrontacja ostatecznie potwierdzi najgorsze domysły o zdradzie.

Gdzie i o której oglądać 4200. odcinek serialu "Pierwsza miłość"?

Polsatowski hit telewizyjny emitowany jest niezmiennie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowsza, 4200. odsłona trafi do widzów we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły śledzić losów bohaterów w tradycyjnej telewizji o tej porze, mają wygodną alternatywę – wszystkie premierowe oraz archiwalne epizody udostępniono w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Kultowa "Pierwsza miłość" to popularna, obyczajowa produkcja z Polski, której akcja toczy się na ulicach Wrocławia. Oś fabularna kręci się głównie wokół zawiłych perypetii Pawła i Marysi, nie omijając przy tym życiowych problemów Kingi, Alana i pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w liczne dramaty, namiętne romanse, zdrady i nieoczekiwane zmiany biegu wydarzeń, nierzadko wplatając w to wątki o charakterze kryminalnym. Tytuł jest stale obecny w ramówce stacji Polsat od 2004 roku i wciąż gromadzi przed telewizorami niezwykle lojalną grupę odbiorców.

Na ekranie pojawia się szeroka plejada aktorów:

  • W postać Grażyny Weksler wciela się Grażyna Wolszczak
  • Karola Wekslera odgrywa Karol Strasburger
  • Rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego powierzono Michałowi Koterskiemu
  • Krystiana Domańskiego gra Patryk Pniewski
  • Jako Michał Domański występuje Wojciech Błach
  • Amelię Reterską kreuje Ewa Jakubowicz
  • W rolę Ewy Weksler wciela się Ewa Gawryluk
  • Piotra Malczyka odgrywa Michał Mikołajczak
  • Postać Jana Stańczuka to kreacja Macieja Mikołajczyka
  • Edwarda Stryjeńskiego gra Marek Siudym
  • Jako Kalinę Korzeniowską oglądamy Magdalenę Wieczorek
  • Dorotę Marską odgrywa Magdalena Wróbel
  • Oskara Korzeniowskiego portretuje Filip Gurłacz
  • W rolę Marty Andruszkiewicz wciela się Honorata Witańska
  • Fabiana Tomczaka gra Tomasz Oświeciński
  • Jakubem Wenerskim jest Przemysław Sadowski
  • Laurę Kowalik odgrywa Katarzyna Maciąg
  • Kazimierza Wąsa kreuje Piotr Cyrwus
  • Lucynę Bochenek gra Delfina Wilkońska
  • W postać Barbary Sośniak wciela się Anna Jarosik
  • Paulinę Sawicką gra Jowita Budnik
  • Igę Sawicką odgrywa Waleria Gorobets
  • Jako Adama Biernackiego widzimy Krystiana Wieczorka
  • Alana Korzeniowskiego kreuje Alan Andersz
  • Arkadiusza Wolaka gra Dariusz Wieteska
  • Emila Bursztyńskiego odgrywa Łukasz Garlicki
  • Lilianę Błocką portretuje Sylwia Sokołowska
  • W Sandrę Kubicką wciela się Kamilla Baar
  • Izabelę Nowaczyk gra Olga Bończyk
  • Melisę odgrywa Aleksandra Szwed
  • W postać Mai wciela się Julia Kamińska
