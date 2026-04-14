Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł znika bez śladu. Trwają dramatyczne poszukiwania

W minionej odsłonie serialu (numer 4199) Julce udało się zlokalizować Pawła, jednak ich bezpośrednie spotkanie zaowocowało u mężczyzny silnym atakiem paniki. Z kolei Emilka dała wiarę kłamliwym wymówkom Fryderyka, a nabierająca podejrzeń Marta postanowiła dyskretnie go śledzić, czując pismo nosem. W posiadłości Edwarda zapanowała niezwykle nerwowa atmosfera tuż po jego niespodziewanym zjawieniu się na miejscu. Dominika przypadkiem usłyszała dyskusję, z której bezsprzecznie wynikało, że Edward przygotowuje groźną intrygę wycelowaną w Pawła, co wpędziło ją w potężny dylemat pomiędzy strachem a poczuciem lojalności

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4200

Przyszłość Pawła stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Po kategorycznym odrzuceniu sugestii o terapii, Paweł ucieka z lokum Janka, wpadając w coraz głębsze załamanie nerwowe i psychiczne. Jego chaotyczna tułaczka po ulicach miasta budzi ogromny niepokój wśród zmartwionej rodziny. Bartek wraz z Arturem zdają sobie sprawę z powagi incydentu i natychmiast inicjują gorączkową akcję ratunkową. Czas pokaże, czy zdołają odnaleźć kolegę przed najgorszym scenariuszem i nakłonią go do dalszej walki o normalne funkcjonowanie.

Z kolei w malowniczym Wadlewie Adrianna powoli zaczyna pojmować pewne kwestie. Dociera do niej, że wszelkie wymówki Jurka w temacie wyprawy do Kołobrzegu nie są dziełem przypadku – jego więź z lokalną społecznością jest zdecydowanie zbyt silna, aby mógł tak zwyczajnie i bez żalu wyjechać z wioski.

Równolegle Emilka zmuszona jest stawić czoła brutalnej prawdzie odkrytej niedawno przez Martę. Zamiast tkwić w męczącej niewiadomej, podejmuje bardzo odważną decyzję o stanięciu twarzą w twarz z tajemniczą kobietą, z którą ukradkiem widuje się Fryderyk. Widzowie wkrótce przekonają się, czy ta konfrontacja ostatecznie potwierdzi najgorsze domysły o zdradzie.

Gdzie i o której oglądać 4200. odcinek serialu "Pierwsza miłość"?

Polsatowski hit telewizyjny emitowany jest niezmiennie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowsza, 4200. odsłona trafi do widzów we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły śledzić losów bohaterów w tradycyjnej telewizji o tej porze, mają wygodną alternatywę – wszystkie premierowe oraz archiwalne epizody udostępniono w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

WARTO SPRAWDZIĆ: Fani telewizyjnych tasiemców mogą spróbować swoich sił w przygotowanym quizie i przyporządkować konkretnego bohatera do formatu, takiego jak "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" lub właśnie wrocławska "Pierwsza Miłość".

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Kultowa "Pierwsza miłość" to popularna, obyczajowa produkcja z Polski, której akcja toczy się na ulicach Wrocławia. Oś fabularna kręci się głównie wokół zawiłych perypetii Pawła i Marysi, nie omijając przy tym życiowych problemów Kingi, Alana i pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w liczne dramaty, namiętne romanse, zdrady i nieoczekiwane zmiany biegu wydarzeń, nierzadko wplatając w to wątki o charakterze kryminalnym. Tytuł jest stale obecny w ramówce stacji Polsat od 2004 roku i wciąż gromadzi przed telewizorami niezwykle lojalną grupę odbiorców.

Na ekranie pojawia się szeroka plejada aktorów:

W postać Grażyny Weksler wciela się Grażyna Wolszczak

Karola Wekslera odgrywa Karol Strasburger

Rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego powierzono Michałowi Koterskiemu

Krystiana Domańskiego gra Patryk Pniewski

Jako Michał Domański występuje Wojciech Błach

Amelię Reterską kreuje Ewa Jakubowicz

W rolę Ewy Weksler wciela się Ewa Gawryluk

Piotra Malczyka odgrywa Michał Mikołajczak

Postać Jana Stańczuka to kreacja Macieja Mikołajczyka

Edwarda Stryjeńskiego gra Marek Siudym

Jako Kalinę Korzeniowską oglądamy Magdalenę Wieczorek

Dorotę Marską odgrywa Magdalena Wróbel

Oskara Korzeniowskiego portretuje Filip Gurłacz

W rolę Marty Andruszkiewicz wciela się Honorata Witańska

Fabiana Tomczaka gra Tomasz Oświeciński

Jakubem Wenerskim jest Przemysław Sadowski

Laurę Kowalik odgrywa Katarzyna Maciąg

Kazimierza Wąsa kreuje Piotr Cyrwus

Lucynę Bochenek gra Delfina Wilkońska

W postać Barbary Sośniak wciela się Anna Jarosik

Paulinę Sawicką gra Jowita Budnik

Igę Sawicką odgrywa Waleria Gorobets

Jako Adama Biernackiego widzimy Krystiana Wieczorka

Alana Korzeniowskiego kreuje Alan Andersz

Arkadiusza Wolaka gra Dariusz Wieteska

Emila Bursztyńskiego odgrywa Łukasz Garlicki

Lilianę Błocką portretuje Sylwia Sokołowska

W Sandrę Kubicką wciela się Kamilla Baar

Izabelę Nowaczyk gra Olga Bończyk

Melisę odgrywa Aleksandra Szwed

W postać Mai wciela się Julia Kamińska