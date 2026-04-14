Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł znika bez śladu. Trwają dramatyczne poszukiwania

Spis treści
W minionej odsłonie serialu (numer 4199) Julce udało się zlokalizować Pawła, jednak ich bezpośrednie spotkanie zaowocowało u mężczyzny silnym atakiem paniki. Z kolei Emilka dała wiarę kłamliwym wymówkom Fryderyka, a nabierająca podejrzeń Marta postanowiła dyskretnie go śledzić, czując pismo nosem. W posiadłości Edwarda zapanowała niezwykle nerwowa atmosfera tuż po jego niespodziewanym zjawieniu się na miejscu. Dominika przypadkiem usłyszała dyskusję, z której bezsprzecznie wynikało, że Edward przygotowuje groźną intrygę wycelowaną w Pawła, co wpędziło ją w potężny dylemat pomiędzy strachem a poczuciem lojalności
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4200
Przyszłość Pawła stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Po kategorycznym odrzuceniu sugestii o terapii, Paweł ucieka z lokum Janka, wpadając w coraz głębsze załamanie nerwowe i psychiczne. Jego chaotyczna tułaczka po ulicach miasta budzi ogromny niepokój wśród zmartwionej rodziny. Bartek wraz z Arturem zdają sobie sprawę z powagi incydentu i natychmiast inicjują gorączkową akcję ratunkową. Czas pokaże, czy zdołają odnaleźć kolegę przed najgorszym scenariuszem i nakłonią go do dalszej walki o normalne funkcjonowanie.
Z kolei w malowniczym Wadlewie Adrianna powoli zaczyna pojmować pewne kwestie. Dociera do niej, że wszelkie wymówki Jurka w temacie wyprawy do Kołobrzegu nie są dziełem przypadku – jego więź z lokalną społecznością jest zdecydowanie zbyt silna, aby mógł tak zwyczajnie i bez żalu wyjechać z wioski.
Równolegle Emilka zmuszona jest stawić czoła brutalnej prawdzie odkrytej niedawno przez Martę. Zamiast tkwić w męczącej niewiadomej, podejmuje bardzo odważną decyzję o stanięciu twarzą w twarz z tajemniczą kobietą, z którą ukradkiem widuje się Fryderyk. Widzowie wkrótce przekonają się, czy ta konfrontacja ostatecznie potwierdzi najgorsze domysły o zdradzie.
Gdzie i o której oglądać 4200. odcinek serialu "Pierwsza miłość"?
Polsatowski hit telewizyjny emitowany jest niezmiennie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowsza, 4200. odsłona trafi do widzów we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły śledzić losów bohaterów w tradycyjnej telewizji o tej porze, mają wygodną alternatywę – wszystkie premierowe oraz archiwalne epizody udostępniono w serwisie streamingowym Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Kultowa "Pierwsza miłość" to popularna, obyczajowa produkcja z Polski, której akcja toczy się na ulicach Wrocławia. Oś fabularna kręci się głównie wokół zawiłych perypetii Pawła i Marysi, nie omijając przy tym życiowych problemów Kingi, Alana i pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w liczne dramaty, namiętne romanse, zdrady i nieoczekiwane zmiany biegu wydarzeń, nierzadko wplatając w to wątki o charakterze kryminalnym. Tytuł jest stale obecny w ramówce stacji Polsat od 2004 roku i wciąż gromadzi przed telewizorami niezwykle lojalną grupę odbiorców.
Na ekranie pojawia się szeroka plejada aktorów:
- W postać Grażyny Weksler wciela się Grażyna Wolszczak
- Karola Wekslera odgrywa Karol Strasburger
- Rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego powierzono Michałowi Koterskiemu
- Krystiana Domańskiego gra Patryk Pniewski
- Jako Michał Domański występuje Wojciech Błach
- Amelię Reterską kreuje Ewa Jakubowicz
- W rolę Ewy Weksler wciela się Ewa Gawryluk
- Piotra Malczyka odgrywa Michał Mikołajczak
- Postać Jana Stańczuka to kreacja Macieja Mikołajczyka
- Edwarda Stryjeńskiego gra Marek Siudym
- Jako Kalinę Korzeniowską oglądamy Magdalenę Wieczorek
- Dorotę Marską odgrywa Magdalena Wróbel
- Oskara Korzeniowskiego portretuje Filip Gurłacz
- W rolę Marty Andruszkiewicz wciela się Honorata Witańska
- Fabiana Tomczaka gra Tomasz Oświeciński
- Jakubem Wenerskim jest Przemysław Sadowski
- Laurę Kowalik odgrywa Katarzyna Maciąg
- Kazimierza Wąsa kreuje Piotr Cyrwus
- Lucynę Bochenek gra Delfina Wilkońska
- W postać Barbary Sośniak wciela się Anna Jarosik
- Paulinę Sawicką gra Jowita Budnik
- Igę Sawicką odgrywa Waleria Gorobets
- Jako Adama Biernackiego widzimy Krystiana Wieczorka
- Alana Korzeniowskiego kreuje Alan Andersz
- Arkadiusza Wolaka gra Dariusz Wieteska
- Emila Bursztyńskiego odgrywa Łukasz Garlicki
- Lilianę Błocką portretuje Sylwia Sokołowska
- W Sandrę Kubicką wciela się Kamilla Baar
- Izabelę Nowaczyk gra Olga Bończyk
- Melisę odgrywa Aleksandra Szwed
- W postać Mai wciela się Julia Kamińska