Pierwsza miłość, odcinek 4192: Angelika oskarża ojca o całe zło. Dochodzi do ostrej wymiany zdań

W poprzedniej odsłonie serialu Borys znalazł się na celowniku pseudokibiców Iskry, którzy domagali się zablokowania transakcji sprzedaży klubu, otwarcie grożąc mu pozbawieniem życia. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że identyczne niebezpieczeństwo czeka go ze strony Bolesława. Równocześnie Kinga weszła w otwarty konflikt z Jolką, a dodatkowo do Wrocławia niespodziewanie powróciła Stasia. Poszukiwania ojca zakończyły się dla Kingi fiaskiem, za to w jego lokalu zauważono nieznane osoby. Z kolei Emilka, mocno zaintrygowana tajemniczą szwagierką Fryderyka, nieoficjalnie dotarła do jej internetowego profilu, choć głośno deklarowała brak zainteresowania tą sprawą.
Streszczenie odcinka 4192 serialu Pierwsza miłość. Konfrontacja w klinice
Świder, fanatyk Iskry, który natknął się na nieprzytomną Elizę, mocno przeżywa jej sytuację zdrowotną. Kiedy na szpitalnym korytarzu przypadkowo spotyka Bolesława, wywiązuje się między nimi ostra wymiana zdań. Całej sytuacji przypatruje się Angelika, która w przypływie złości zrzuca na ojca pełną odpowiedzialność za cierpienie swojej matki. W tym samym czasie Jurek, wspierany przez Olka, planuje spektakularne zaręczyny na świeżo nabytej działce. Jego partnerka Adrianna próbuje natomiast przekazać mu wieści o swojej planowanej przeprowadzce do Kołobrzegu. Zaniepokojona Kinga sprawdza poczynania Artura i odkrywa, że Kulczycki przed swoim zniknięciem pozbył się udziałów w przedsiębiorstwie oraz wystawił na sprzedaż apartament. Gdy ostatecznie ustala, że mężczyzna przebywa z Jankiem w Kolumbii, zaczyna rozumieć prawdziwy cel ich zagadkowej podróży.
Gdzie i kiedy oglądać 4192. odcinek Pierwszej miłości?
Popularna produkcja telewizji Polsat gości na ekranach od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowszy, 4192. epizod zostanie zaprezentowany widzom w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w tradycyjnej ramówce, mają możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie wydania serialu.
Pierwsza miłość: o czym opowiada serial i kto w nim występuje?
Akcja tego znanego polskiego formatu obyczajowego toczy się we Wrocławiu. Widzowie śledzą przede wszystkim perypetie Marysi i Pawła, a także życiowe zawirowania Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Scenariusz obfituje w miłosne uniesienia, bolesne zdrady i nieoczekiwane zmiany biegu wydarzeń, nierzadko dotykając też wątków kryminalnych. Tytuł, który zadebiutował na antenie Polsatu w 2004 roku, nieprzerwanie gromadzi ogromną widownię.
Na ekranie pojawiają się między innymi:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja