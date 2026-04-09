Pierwsza miłość, odcinek 4192: Angelika oskarża ojca o całe zło. Dochodzi do ostrej wymiany zdań

W poprzedniej odsłonie serialu Borys znalazł się na celowniku pseudokibiców Iskry, którzy domagali się zablokowania transakcji sprzedaży klubu, otwarcie grożąc mu pozbawieniem życia. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że identyczne niebezpieczeństwo czeka go ze strony Bolesława. Równocześnie Kinga weszła w otwarty konflikt z Jolką, a dodatkowo do Wrocławia niespodziewanie powróciła Stasia. Poszukiwania ojca zakończyły się dla Kingi fiaskiem, za to w jego lokalu zauważono nieznane osoby. Z kolei Emilka, mocno zaintrygowana tajemniczą szwagierką Fryderyka, nieoficjalnie dotarła do jej internetowego profilu, choć głośno deklarowała brak zainteresowania tą sprawą.

Streszczenie odcinka 4192 serialu Pierwsza miłość. Konfrontacja w klinice

Świder, fanatyk Iskry, który natknął się na nieprzytomną Elizę, mocno przeżywa jej sytuację zdrowotną. Kiedy na szpitalnym korytarzu przypadkowo spotyka Bolesława, wywiązuje się między nimi ostra wymiana zdań. Całej sytuacji przypatruje się Angelika, która w przypływie złości zrzuca na ojca pełną odpowiedzialność za cierpienie swojej matki. W tym samym czasie Jurek, wspierany przez Olka, planuje spektakularne zaręczyny na świeżo nabytej działce. Jego partnerka Adrianna próbuje natomiast przekazać mu wieści o swojej planowanej przeprowadzce do Kołobrzegu. Zaniepokojona Kinga sprawdza poczynania Artura i odkrywa, że Kulczycki przed swoim zniknięciem pozbył się udziałów w przedsiębiorstwie oraz wystawił na sprzedaż apartament. Gdy ostatecznie ustala, że mężczyzna przebywa z Jankiem w Kolumbii, zaczyna rozumieć prawdziwy cel ich zagadkowej podróży.

10

Gdzie i kiedy oglądać 4192. odcinek Pierwszej miłości?

Popularna produkcja telewizji Polsat gości na ekranach od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowszy, 4192. epizod zostanie zaprezentowany widzom w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w tradycyjnej ramówce, mają możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie wydania serialu.

Pierwsza miłość: o czym opowiada serial i kto w nim występuje?

Akcja tego znanego polskiego formatu obyczajowego toczy się we Wrocławiu. Widzowie śledzą przede wszystkim perypetie Marysi i Pawła, a także życiowe zawirowania Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Scenariusz obfituje w miłosne uniesienia, bolesne zdrady i nieoczekiwane zmiany biegu wydarzeń, nierzadko dotykając też wątków kryminalnych. Tytuł, który zadebiutował na antenie Polsatu w 2004 roku, nieprzerwanie gromadzi ogromną widownię.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja