Pierwsza miłość, odcinek 4180: Alan zastawił pułapkę na Jamesa, ale ten go przechytrzył

W poprzednim odcinku "Pierwszej miłości" (4179) Szymon był mocno rozczarowany, gdy dowiedział się, że Marta wystawiła go, by spotkać się z Łukaszem. Pytał wprost, kim dla niej jest, bo chciałby być kimś więcej niż kolegą. Marta musiała zdecydować, czy porzuci dramaty i spróbuje zwyczajnego życia u boku Szymona. Tomek negocjował z bratem warunki zamieszkania Jolki i Miszelki u Żukowskich, pokazując się jako twardy negocjator. Jolka miała własny plan, by osiągnąć cel. W planetarium wybuchł skandal – Alan został złapany z drogocennym meteorytem w kieszeni. Groziło mu więzienie, ale James przekonał dyrektora, by nie zgłaszać sprawy. Alan stracił pracę i rzucił się na Jamesa, obwiniając go za sytuację.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4180

Alan jest sfrustrowany, że nikt nie wierzy w jego niewinność. Spotyka się Jamesem i, udając chęć pojednania, próbuje nagrać jego przyznanie się do winy. James jednak orientuje się w fortelu i jeszcze bardziej pogrąża Alana. Angelika oznajmia Elizie, że po wyjściu z kliniki nie wróci do domu - nie chce już mieszkać z ojcem. Przekonuje matkę, by także się wyprowadziła i zaczęła nowe życie razem z nią, bez Bolka. Eliza wie, że to nierealne, bo mąż nigdy jej na to nie pozwoli, jednak nie mówi o tym córce. Na meczu Iskry Eliza wpada w oko jednemu z kibiców. Kacper wraca do swojego niedawnego pomysłu - chciałby zostać ojcem. Marysia twardo ucina rozmowę – nie chce mieć więcej dzieci. Tymczasem trwają urodziny Julki. Gdy przychodzi chwila, by zdmuchnąć świeczki i wypowiedzieć życzenie, z jej ust pada jedno, którego nikt się nie spodziewał. Julka marzy by poznać swojego prawdziwego tatę. Czy to marzenie w ogóle ma szansę się spełnić?

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4180. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)