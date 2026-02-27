Pierwsza miłość odc. 4166

Pierwsza miłość, odcinek 4166: Krystian stawia uczucia ponad rozsądek! Klęka przed Reterską

Joanna Dembek
2026-02-27 8:29

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 3 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4166. odcinek.

W poprzednim odcinku (4165) Janek przypierał Lilkę do muru, a ta w końcu wyznała mu prawdę i przysięgła oczyścić Kingę z zarzutów, jeśli da im szansę, lecz on odmówił i nie zostawił jej złudzeń. Karol zorganizował w Barbarianie urodziny Ewy, gdzie Oskar i Kalina udawali zgodę mimo kłótni, pojawienie się Krystiana z Reterską zagęściło atmosferę, a Ewa przypadkiem odkryła szokującą niespodziankę. Ada planowała romantyczny wieczór z Jurkiem, ale występ Adelajdy w popularnym talk show i jej prośba o wsparcie pokrzyżowały te plany, a Ada przeczuwając podstęp szybko przekonała się, że miała rację.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4166

Ewa próbuje uchronić syna przed popełnieniem życiowego błędu. Czy jednak jest to możliwe? Krystian nie potrzebuje jej rad ani pozwolenia. Wbrew rozsądkowi i całemu światu klęka przed Reterską. Emilka doszła już do siebie po traumatycznych przeżyciach z Mateuszem Stikiem. Wraca do pracy w fabryce i jest witana jak bohaterka. Jedyny zgrzyt stanowi fakt, że Fryderyk - w przeciwieństwie do Emilki - nie ma ochoty afiszować się z ich związkiem. Bolesław planuje pozbycie się Borysa, jak tylko ten odda szpik. Prośbą, groźbą i przekupstwem przekonuje Darka, by w odpowiednim momencie zabrał delikwenta na ostatnią przejażdżkę. Nie wie, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4166. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
