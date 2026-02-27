Pierwsza miłość odc. 4166

Spis treści
W poprzednim odcinku (4165) Janek przypierał Lilkę do muru, a ta w końcu wyznała mu prawdę i przysięgła oczyścić Kingę z zarzutów, jeśli da im szansę, lecz on odmówił i nie zostawił jej złudzeń. Karol zorganizował w Barbarianie urodziny Ewy, gdzie Oskar i Kalina udawali zgodę mimo kłótni, pojawienie się Krystiana z Reterską zagęściło atmosferę, a Ewa przypadkiem odkryła szokującą niespodziankę. Ada planowała romantyczny wieczór z Jurkiem, ale występ Adelajdy w popularnym talk show i jej prośba o wsparcie pokrzyżowały te plany, a Ada przeczuwając podstęp szybko przekonała się, że miała rację.
Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4166
Ewa próbuje uchronić syna przed popełnieniem życiowego błędu. Czy jednak jest to możliwe? Krystian nie potrzebuje jej rad ani pozwolenia. Wbrew rozsądkowi i całemu światu klęka przed Reterską. Emilka doszła już do siebie po traumatycznych przeżyciach z Mateuszem Stikiem. Wraca do pracy w fabryce i jest witana jak bohaterka. Jedyny zgrzyt stanowi fakt, że Fryderyk - w przeciwieństwie do Emilki - nie ma ochoty afiszować się z ich związkiem. Bolesław planuje pozbycie się Borysa, jak tylko ten odda szpik. Prośbą, groźbą i przekupstwem przekonuje Darka, by w odpowiednim momencie zabrał delikwenta na ostatnią przejażdżkę. Nie wie, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Kolejny, 4166. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)