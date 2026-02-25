W poprzednim odcinku (4161) Olek i Róża powoli się docierali. Aby nagłośnić metamorfozy i dodać salonowi splendoru, namówili do współpracy byłą żonę Jurka, popularną aktorkę, która okazała się mieć poważne problemy z prawem. Alan szykował się na rozmowę o pracę załatwioną przez Jamesa, gdy niespodziewanie przyjechali do niego Mikołaj i Kostek; chłopiec dowiedział się przypadkiem, kto jest jego prawdziwym ojcem, czuł się oszukany i oczekiwał wyjaśnień. Iga trzymała kciuki za powodzenie Alana. Lilka zaprosiła Kingę na rozmowę, chcąc załagodzić konflikt, ale drażliwy temat Poli wywołał kolejne spięcie. Po powrocie z nocnego dyżuru Janek, pełen złych przeczuć, udał się do mieszkania Błockiej i zastał tylko półprzytomną Lilkę – Pola i Kinga zniknęły.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4162

Odurzoną środkami nasennymi Lilkę zabiera pogotowie. Policja rozpoczyna poszukiwania zaginionej Poli. Bliscy Kingi nie mogą uwierzyć, by była ona zdolna uprowadzić dziecko. Janek jednak zaczyna mieć wątpliwości. Zwabiona do domu podstępem Kinga zostaje aresztowana… Dzięki wstawiennictwu Igi u Jamesa, Alan dostaje drugą szansę. Po udanej rozmowie od razu bierze pożyczkę pod przyszłą pensję, świętuje sukces i zaczyna snuć wielkie plany. Tymczasem uwagę Igi absorbuje dziwne zachowanie Jamesa, który raz jest miły i flirtujący, innym zaś razem kompletnie ją ignoruje. W co on gra? Borys podejmuje desperacką próbę ratowania Iskry. Gdy dowiaduje się, że klub ma zostać sprzedany pod inwestycję developerską, wchodzi w otwarty konflikt z kontrahentem i składa kontrofertę, na którą nie ma pokrycia. Szef klubu daje mu jeden dzień, by wrócił z pieniędzmi.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4162. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

6