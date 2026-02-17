W poprzednim odcinku (4156) nadchodzące zawirowania w życiu Janka i Kingi zaczęły się od pojawienia się Lilki na ważnym dla niego plebiscycie, co wpłynęło na małżeństwo i sprawiło, że Kinga zaczęła podejrzewać, iż nie jest już priorytetem dla męża. W międzyczasie Kamil, po rozmowie z Angeliką, postanowił przyspieszyć swoje plany wstąpienia do wojska, chcąc zyskać czas na przemyślenia, choć wiedział, że jej czas się kończy. Zakochany w Angelice Filip okazał jej wsparcie w tym trudnym okresie. Tymczasem Marta wciąż zmagała się z traumą po przejściach ze Stikiem, objawiającą się nocnymi koszmarami, dlatego postanowiła skonfrontować się z przeszłością i udała się do kostnicy, by zobaczyć ciało swojego oprawcy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

Rozmowy od serca 4: Dzieciństwo | Radio ESKA

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4157

Marysia będzie zeznawać w sądzie w sprawie Teresy, martwi się, co powiedzieć. Kinga stanie po stronie przyjaciółki, poprosi, żeby niczego nie łagodziła ze względu na ich relację. Gdy padną kolejne zarzuty, wiadomo już, że Teresa słono zapłaci za swój występek. Na pogrzebie Mateusza pojawią się jego rozhisteryzowani fani, a ceremonia szybko zamieni się w demonstrację, potrzebna będzie interwencja policji. Nikt oprócz Marty nie będzie wiedział, że w urnie nie ma prochów Stika. Fabian ma zamiar udowodnić, że za kradzieżami w Barbarianie stoi Borys. Wyśle Tomka, by wyśledził, co Wojnar robi z gotówką. W ten sposób Tomek stanie się świadkiem upokarzającej sceny w kibicowskim barze Iskra i pozna wstydliwą tajemnicę z życia Borysa.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4157. odcinek zostanie wyemitowany w środę 18 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)