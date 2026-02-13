Spis treści
W poprzednim odcinku (4154) narastające konflikty i awantury skłoniły Igę do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu toksycznej relacji z Alanem, który czuł, że traci kontrolę nad własnym życiem. Bolesław, mszcząc się za zdradę Elizy, wprowadził w domu surowe zasady i próbował ją sobie podporządkować. Zaniepokojona Angelika obserwowała sytuację, obawiając się o bezpieczeństwo matki. Eliza zachowywała spokój, twierdząc, że ma plan. Tymczasem Biały ogłosił, że wstępuje do wojska, czym zszokował Igę i Filipa.
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4155
Teresa przekona się na własnej skórze, jak wygląda życie w więzieniu. Poniżana i gnębiona przez współosadzone za wszelką cenę będzie próbowała zdobyć telefon, żeby zadzwonić do Kingi… Lilka, pięknie wystrojona, pójdzie na galę mediów. Będzie liczyła, że spotka Janka i będzie mogła razem z nim świętować jego sukces – wygraną w plebiscycie na Głos Roku. Kinga, w przeciwieństwie do Lilki, całkowicie zapomni o ważnym dla męża dniu. Stan Angeliki gwałtownie się pogorszy, lekarze powiedzą jej o konieczności powtórnego przeszczepu. Ryzykując własnym zdrowiem, Angelika wymknie się z kliniki i pójdzie na imprezę pożegnalną Kamila. Czy odważy się mu powiedzieć, co do niego czuje?
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4155. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)