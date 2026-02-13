W poprzednim odcinku (4154) narastające konflikty i awantury skłoniły Igę do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu toksycznej relacji z Alanem, który czuł, że traci kontrolę nad własnym życiem. Bolesław, mszcząc się za zdradę Elizy, wprowadził w domu surowe zasady i próbował ją sobie podporządkować. Zaniepokojona Angelika obserwowała sytuację, obawiając się o bezpieczeństwo matki. Eliza zachowywała spokój, twierdząc, że ma plan. Tymczasem Biały ogłosił, że wstępuje do wojska, czym zszokował Igę i Filipa.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4155

Teresa przekona się na własnej skórze, jak wygląda życie w więzieniu. Poniżana i gnębiona przez współosadzone za wszelką cenę będzie próbowała zdobyć telefon, żeby zadzwonić do Kingi… Lilka, pięknie wystrojona, pójdzie na galę mediów. Będzie liczyła, że spotka Janka i będzie mogła razem z nim świętować jego sukces – wygraną w plebiscycie na Głos Roku. Kinga, w przeciwieństwie do Lilki, całkowicie zapomni o ważnym dla męża dniu. Stan Angeliki gwałtownie się pogorszy, lekarze powiedzą jej o konieczności powtórnego przeszczepu. Ryzykując własnym zdrowiem, Angelika wymknie się z kliniki i pójdzie na imprezę pożegnalną Kamila. Czy odważy się mu powiedzieć, co do niego czuje?

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4155. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

