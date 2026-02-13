Pierwsza miłość, odcinek 4155: Angelika znika z kliniki w najgorszym momencie! Zaryzykowała dla miłości

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-13 10:07

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 16 lutego, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4155. odcinek.

W poprzednim odcinku (4154) narastające konflikty i awantury skłoniły Igę do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu toksycznej relacji z Alanem, który czuł, że traci kontrolę nad własnym życiem. Bolesław, mszcząc się za zdradę Elizy, wprowadził w domu surowe zasady i próbował ją sobie podporządkować. Zaniepokojona Angelika obserwowała sytuację, obawiając się o bezpieczeństwo matki. Eliza zachowywała spokój, twierdząc, że ma plan. Tymczasem Biały ogłosił, że wstępuje do wojska, czym zszokował Igę i Filipa.

Blanka w "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". Wyjawiła sekret Malika Montany!

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4155

Teresa przekona się na własnej skórze, jak wygląda życie w więzieniu. Poniżana i gnębiona przez współosadzone za wszelką cenę będzie próbowała zdobyć telefon, żeby zadzwonić do Kingi… Lilka, pięknie wystrojona, pójdzie na galę mediów. Będzie liczyła, że spotka Janka i będzie mogła razem z nim świętować jego sukces – wygraną w plebiscycie na Głos Roku. Kinga, w przeciwieństwie do Lilki, całkowicie zapomni o ważnym dla męża dniu. Stan Angeliki gwałtownie się pogorszy, lekarze powiedzą jej o konieczności powtórnego przeszczepu. Ryzykując własnym zdrowiem, Angelika wymknie się z kliniki i pójdzie na imprezę pożegnalną Kamila. Czy odważy się mu powiedzieć, co do niego czuje?

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4155. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość odc. 4155
Galeria zdjęć 5
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale