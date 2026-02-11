W poprzednim odcinku sprawa z Kostkiem całkowicie pochłonęła Alana, który ignorował próby Igi chcącej porozmawiać o Jamesie. Jego narastająca frustracja eksplodowała, gdy przyłapał ich na rozmowie i wybuchł gniewem. Tymczasem Seweryn nie radził sobie w pracy kuriera – zmęczenie doprowadziło do pomyłek w przesyłkach i poważnych kłopotów, zagrażających jego małżeństwu. Angelika trafiła do szpitala, a Bolesław cynicznie wykorzystał sytuację, by zmusić Elizę do powrotu. Po rozstaniu z Wenerskim Eliza szybko wróciła do Bolesława, świadoma, że ten związek nie ma przyszłości.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4154

Narastające konflikty i ciągłe awantury skłaniają Igę do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu toksycznej relacji z Alanem, który czuje, że jego życie wymyka mu się spod kontroli. Tymczasem Bolesław, pragnąc zemsty za zdradę Elizy, wprowadza w ich domu rygorystyczne zasady, próbując ją sobie podporządkować. Sytuację z boku obserwuje zaniepokojona Angelika, która widzi, że jej matka jest zastraszana i obawia się o jej bezpieczeństwo. Mimo trudnego położenia, Eliza zachowuje zaskakujący spokój, sugerując córce, że ma już przygotowany własny plan działania. Niespodziewanie Biały ogłasza, że wstępuje do wojska, czym kompletnie szokuje zarówno Igę, jak i Filipa.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4154. odcinek zostanie wyemitowany 13 lutego 2026.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

