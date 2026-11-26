W poprzednim odcinku Nana przybliżała Poyrazowi gruzińskie tradycje, choć wciąż dręczył ją silny lęk o bezpieczeństwo ukochanego. Kobieta doszła do bolesnego wniosku, że ze względu na nieszczęścia, które rzekomo sprowadza na bliskich, powinna zakończyć swoją relację z Poyrazem. W międzyczasie Adalet odkryła podsłuch ukryty w pokoju Aynur, co stało się powodem aresztowania Kadira, podejrzanego o jego zainstalowanie. Z kolei Pelin zaczęła grozić Cansel i zażądała, by ta za wszelką cenę opóźniła zaplanowane zaręczyny Nany i Poyraza. A co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1085 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Aynur nie będzie potrafiła skupić uwagi na nauce, ponieważ jej myśli wciąż będą krążyć wokół tego, co Sinan próbował jej wcześniej przekazać. Prokurator, chcąc za wszelką cenę chronić kobietę, celowo uniknie odpowiedzi na jej pytania. Tymczasem Cansel zrobi wszystko, co w jej mocy, by opóźnić zaręczyny Nany i Poyraza, sprytnie wykorzystując do tego Cennet. Namówiona przez nią kobieta zacznie stawiać narzeczonym kolejne warunki, które okażą się niemożliwe do spełnienia. Dojdzie też do dramatycznych chwil, gdy Giray zorganizuje zasadzkę na Sinana. W wyniku tego brutalnego ataku mężczyzna niemal straci życie.

„Dziedzictwo” odcinek 1085 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1085. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany o godz. 16:00 na antenie stacji TVP1 w piątek, 4 grudnia 2026 r.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy, który koncentruje się na tematach miłości, zaufania oraz odpowiedzialności za los najbliższych osób. Fabuła śledzi losy Nany, Poyraza i Yusufa, których codzienne życie komplikują liczne rodzinne tajemnice oraz narastająca zazdrość. Produkcja łączy elementy klasycznego melodramatu z wątkami sensacyjnymi, takimi jak niebezpieczne manipulacje czy skrywane od lat sekrety. Bohaterowie często stają przed trudnymi dylematami moralnymi, musząc wybierać pomiędzy dumą a lojalnością wobec rodziny. Ważną rolę w opowieści odgrywają też wątki poboczne, które wprowadzają do historii lżejsze, obyczajowe akcenty. Obsada tego serialu to m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

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