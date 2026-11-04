„Klan”: streszczenie odcinka 4774

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-04 8:47

W 4774. odcinku serialu „Klan” Miłosz zacznie otwarcie podejrzewać Bożenkę o ukrywanie prawdy o tym, gdzie spędziła wieczór. Późny powrót żony i jej niespodziewanie dobry humor sprawią, że mężczyzna nie zdoła opanować emocji podczas wspólnego śniadania. W tym samym czasie Witold kategorycznie zabroni Guciowi powrotu do domu, co postawi Annę w kłopotliwym położeniu.

W poprzednim odcinku Ola mocno przeżywała wieści od Agnieszki o Zosi, nie potrafiąc zrozumieć propozycji zapłaty za urodzenie dziecka. Paweł liczył na to, że wnuczka odmówi, natomiast Rafał starał się bronić dziadka Jaromira. W tym samym czasie w firmie budowlanej Jerzy przekonał wspólników do przyjęcia warunków Czopa, co poskutkowało powrotem kierownika do pracy w zamian za konkretną podwyżkę. Marek podpuszczał Maćka, żeby przyjął go do pracy w restauracji, z kolei Bożenka po masażu wykonanym Tomkowi usłyszała, że mężczyzna chce się jej odwdzięczyć. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4774 - streszczenie

Po spotkaniu z Tomkiem Bożenka będzie w świetnym humorze, co natychmiast wzbudzi czujność Miłosza, który zacznie dociekać przyczyn jej późnego powrotu. Atmosferę przy wspólnym śniadaniu spróbuje ratować Heniutka, chcąc rozładować napięcie między małżonkami. Filip spróbuje przeprosić Irminę i wręczy jej kwiaty, jednak ona odda róże swojej matce. Anna zacznie martwić się losem osamotnionego Gucia, lecz Witold postawi sprawę jasno i kategorycznie zabroni mu powrotu do domu. Dzięki wstawiennictwu Leopolda Marek zostanie zatrudniony w restauracji, a Wacek i Bolek poznają rolniczkę Jolantę, która zaprosi ich na swoją farmę. Na koniec Judyta i Zbyszek wraz z grupą znajomych uczczą święto niepodległości, składając kwiaty pod pomnikiem Paderewskiego.

„Klan” odcinek 4774 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4774. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2026 r. o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, który od lat gości na ekranach telewizorów. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu bohaterów, ich relacjach rodzinnych, problemach zawodowych oraz życiowych wyborach. Telenowela w realistyczny sposób pokazuje codzienne perypetie, małżeńskie kłopoty oraz budowanie nowych relacji. Poza klanem Lubiczów ważną rolę odgrywają ich partnerzy, sąsiedzi i przyjaciele, tworząc przekrój całego społeczeństwa. Serial ten opiera się na bliskim każdemu rytmie dnia i odpowiedzialności za bliskich. W serialu występują:

  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
  • Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
  • Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
  • Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
  • Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
  • Magdalena Górska (jako Sandra)
  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
  • Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
  • Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)
„Klan”: streszczenie odcinka 4774
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