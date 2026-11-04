W poprzednim odcinku Ola mocno przeżywała wieści od Agnieszki o Zosi, nie potrafiąc zrozumieć propozycji zapłaty za urodzenie dziecka. Paweł liczył na to, że wnuczka odmówi, natomiast Rafał starał się bronić dziadka Jaromira. W tym samym czasie w firmie budowlanej Jerzy przekonał wspólników do przyjęcia warunków Czopa, co poskutkowało powrotem kierownika do pracy w zamian za konkretną podwyżkę. Marek podpuszczał Maćka, żeby przyjął go do pracy w restauracji, z kolei Bożenka po masażu wykonanym Tomkowi usłyszała, że mężczyzna chce się jej odwdzięczyć. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4774 - streszczenie

Po spotkaniu z Tomkiem Bożenka będzie w świetnym humorze, co natychmiast wzbudzi czujność Miłosza, który zacznie dociekać przyczyn jej późnego powrotu. Atmosferę przy wspólnym śniadaniu spróbuje ratować Heniutka, chcąc rozładować napięcie między małżonkami. Filip spróbuje przeprosić Irminę i wręczy jej kwiaty, jednak ona odda róże swojej matce. Anna zacznie martwić się losem osamotnionego Gucia, lecz Witold postawi sprawę jasno i kategorycznie zabroni mu powrotu do domu. Dzięki wstawiennictwu Leopolda Marek zostanie zatrudniony w restauracji, a Wacek i Bolek poznają rolniczkę Jolantę, która zaprosi ich na swoją farmę. Na koniec Judyta i Zbyszek wraz z grupą znajomych uczczą święto niepodległości, składając kwiaty pod pomnikiem Paderewskiego.

„Klan” odcinek 4774 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4774. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2026 r. o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, który od lat gości na ekranach telewizorów. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu bohaterów, ich relacjach rodzinnych, problemach zawodowych oraz życiowych wyborach. Telenowela w realistyczny sposób pokazuje codzienne perypetie, małżeńskie kłopoty oraz budowanie nowych relacji. Poza klanem Lubiczów ważną rolę odgrywają ich partnerzy, sąsiedzi i przyjaciele, tworząc przekrój całego społeczeństwa. Serial ten opiera się na bliskim każdemu rytmie dnia i odpowiedzialności za bliskich. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)