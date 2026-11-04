W poprzednim odcinku Casilda wpadła w szał i oskarżyła Rosinę o dotkliwe pobicie matki, zupełnie nie wiedząc, że Maria jedynie udaje ofiarę, by wzbudzić w córce współczucie. Telmo zdecydował się na porwanie Lucii, aby wreszcie wyjawić jej prawdę o mrocznym obliczu Samuela, jednak kobieta zachowała wobec księdza ogromny dystans i nie potrafiła mu zaufać. Casilda zaczęła stanowczo domagać się od Rosiny zwrotu gotówki, planując szybki wyjazd z matką na wieś i rozpoczęcie nowego życia z dala od miasta. Tymczasem Leonor spróbowała interweniować, aby powstrzymać Marię i Higinia przed oszukaniem niczego nieświadomej Casildy. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 997 - streszczenie

Ojciec Telmo wyjawi Lucii, że Jimeno Batan i Samuel uknuli spisek, by przejąć jej majątek zaraz po tym, jak tylko wezmą ślub. W tej samej rozmowie ksiądz zdobędzie się na odwagę i wyzna kobiecie, co naprawdę do niej czuje. Don Ramon sprowadzi do Servanda znanego specjalistę, który spróbuje zastosować eksperymentalną terapię z wykorzystaniem nowoczesnego leku. Inigo i Fabiana znów spróbują przekonać Casildę, że Maria i Higinio to zwykli oszuści, ale dziewczyna pozostanie wierna matce i nie uwierzy w ani jedno ich słowo. Maria zacznie jednak bić się z myślami i poważnie zastanowi się, czy naprawdę powinna okraść własną córkę.

„Akacjowa 38” odcinek 997 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 997 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku. Transmisję będzie można oglądać o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zabiera widzów do Madrytu z początku XX wieku. Śledzimy w niej codzienne życie mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie krzyżują się losy arystokracji oraz ich służby. Produkcja zdobyła uznanie dzięki licznym zwrotom akcji i świetnie napisanym postaciom, które nieustannie muszą wybierać między powinnością a głosem serca. Każdy odcinek to nowa porcja intryg, rodzinnych dramatów i wielkich namiętności, które rozgrywają się w starannie odwzorowanej scenerii sprzed lat. Serial od dawna przyciąga przed telewizory fanów mocnych wrażeń i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)