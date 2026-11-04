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W poprzednim odcinku Casilda wpadła w szał i oskarżyła Rosinę o dotkliwe pobicie matki, zupełnie nie wiedząc, że Maria jedynie udaje ofiarę, by wzbudzić w córce współczucie. Telmo zdecydował się na porwanie Lucii, aby wreszcie wyjawić jej prawdę o mrocznym obliczu Samuela, jednak kobieta zachowała wobec księdza ogromny dystans i nie potrafiła mu zaufać. Casilda zaczęła stanowczo domagać się od Rosiny zwrotu gotówki, planując szybki wyjazd z matką na wieś i rozpoczęcie nowego życia z dala od miasta. Tymczasem Leonor spróbowała interweniować, aby powstrzymać Marię i Higinia przed oszukaniem niczego nieświadomej Casildy. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 997 - streszczenie
Ojciec Telmo wyjawi Lucii, że Jimeno Batan i Samuel uknuli spisek, by przejąć jej majątek zaraz po tym, jak tylko wezmą ślub. W tej samej rozmowie ksiądz zdobędzie się na odwagę i wyzna kobiecie, co naprawdę do niej czuje. Don Ramon sprowadzi do Servanda znanego specjalistę, który spróbuje zastosować eksperymentalną terapię z wykorzystaniem nowoczesnego leku. Inigo i Fabiana znów spróbują przekonać Casildę, że Maria i Higinio to zwykli oszuści, ale dziewczyna pozostanie wierna matce i nie uwierzy w ani jedno ich słowo. Maria zacznie jednak bić się z myślami i poważnie zastanowi się, czy naprawdę powinna okraść własną córkę.
„Akacjowa 38” odcinek 997 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 997 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku. Transmisję będzie można oglądać o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zabiera widzów do Madrytu z początku XX wieku. Śledzimy w niej codzienne życie mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie krzyżują się losy arystokracji oraz ich służby. Produkcja zdobyła uznanie dzięki licznym zwrotom akcji i świetnie napisanym postaciom, które nieustannie muszą wybierać między powinnością a głosem serca. Każdy odcinek to nowa porcja intryg, rodzinnych dramatów i wielkich namiętności, które rozgrywają się w starannie odwzorowanej scenerii sprzed lat. Serial od dawna przyciąga przed telewizory fanów mocnych wrażeń i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)