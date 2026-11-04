W poprzednim odcinku domownicy martwili się nieobecnością Nany, a wiadomość o jej porwaniu doprowadziła Poyraza do furii. Mężczyzna próbował prosić o pomoc Rustema, lecz wyszło na jaw, że Atakan zadbał o pewne alibi. Sinan odwiedził wtedy Aynur, by wyjaśnić swoje zachowanie i przygotować ją na pobyt w celi. Poyraz rozmawiał też krótko z uwięzioną Naną, która mimo niebezpieczeństwa wykazała się wielką odwagą i nie uległa porywaczom. Czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1069 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Baran zaangażuje do śledztwa Czarną oraz Ibrahima, co pozwoli mu zyskać ostateczną pewność, że Aynur padła ofiarą perfidnej intrygi. Po zapoznaniu się z obiektywnymi wynikami dochodzenia Sinana, podejmie on decyzję o zakończeniu postępowania dyscyplinarnego i oficjalnym przywróceniu mężczyzny na stanowisko prokuratora. Poyraz podejmie bezskuteczną próbę konfrontacji z Atakanem, szukając sprawiedliwości za wszelką cenę. Jednocześnie porywacze będą pilnie strzec Nany, robiąc wszystko, by złamać jej ducha i uniemożliwić ucieczkę z niewoli. Dramatyczne chwile rozegrają się także w areszcie śledczym, gdzie Aynur wejdzie w ostry konflikt z inną więźniarką, Naciye.

„Dziedzictwo” odcinek 1069 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1069. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się o godzinie 16:00 na antenie TVP1 w czwartek, 12 listopada 2026 roku.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial, w którym rodzinne tajemnice i trudne wybory są na porządku dziennym. Widzowie śledzą losy Nany, Poyraza i Yusufa, których życie komplikują intrygi i niebezpieczni wrogowie. Historia ta zgrabnie łączy wątki miłosne z sensacyjnymi, trzymając w napięciu do samego końca. Bohaterowie nieustannie szukają prawdy w świecie pełnym kłamstw, próbując chronić tych, których najbardziej kochają. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar