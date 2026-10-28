W poprzednim odcinku Sila ujawniła swoje zamiary, a Beyza urządziła awanturę w salonie. Tymczasem Engin zdobył się na odwagę i wyznał Sili swoje uczucia. Cihan zaatakował Meliha, którego Hancer wzięła w obronę. Beyza kusiła adwokatkę obietnicą udziału w uzyskanym majątku. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 241 - streszczenie

Cemil będzie zastanawiał się, jak ukryć przed Deryą, że Cihan planuje rozwieść się z Beyzą. Fadime coraz bardziej będą niepokoić bliskie relacje Develioglu z Hancer. Kobieta zrobi mu z tego powodu wyrzuty. Z kolei Sila będzie bliska doprowadzenia do wypisania Metina z zamkniętego oddziału szpitalnego.

„Panna młoda” odcinek 241 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 241. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musiała sama radzić sobie z trudnościami. Aby pokryć koszty leczenia chorego brata, zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do jego rezydencji odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Matka Cihana, Mukadder, planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)