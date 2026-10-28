W poprzednim odcinku Julka, ćwicząc z nową skakanką, strąciła kryształową pamiątkę, którą Paweł i Krystyna otrzymali w konkursie tańca. Lubicz udawał, że nic się nie stało, choć bardzo to przeżywał. Ola zapewniła rodzinę przez telefon, że pożar z poprzedniego dnia nie dotyczył domu Kaliny. Mariusz musiał odwołać cenny kurs z klientem, ponieważ żadne z dzieci nie mogło po południu wyjść z psem, którym się opiekowali. Właścicielka zwierzaka nalegała również na wizytę u weterynarza, a wściekły Kwarc obwinił rodzinę o utratę szansy na dobry zarobek. Rutka miał gorączkę i kaszel, a lekarz podejrzewał u niego krztusiec. Igor postanowił przenieść się do kliniki, by nie narażać dzieci na zakażenie. Monika nadal zastanawiała się, czy nie powinna zostać w Częstochowie przy Kai i Danielu, zwłaszcza że zbliżał się pogrzeb ich córeczki. Gdy żaliła się Pawłowi na bezradność wobec tragedii, brat zdecydował, że pojadą na uroczystość, by wesprzeć rodzinę. Co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4770 - streszczenie

Julka poprosi dziadka o zaplecenie warkocza. Gdy Paweł sobie z tym nie poradzi, Junior spróbuje ratować jego honor, ale dopiero Tola opanuje sytuację. Przy okazji wspomni, że w wieku Julki miała krótkie włosy. Wieczorem dziewczynka odmówi zejścia na kolację i wyzna Widze, że nieudanie eksperymentowała z włosami, a teraz wstydzi się pokazać w szkole. Mariusz nadal będzie miał żal o stracony kurs, ale zauważy, że młodzież czuje się winna i na przeprosiny sprząta jego samochód. Po powrocie ze spaceru z psem Kuba i Miłka opowiedzą, że spotkali mężczyznę z psem, który także chciałby skorzystać z ich usług. Tymczasem odizolowany w klinice Rutka będzie bezskutecznie próbował dodzwonić się do Irminy, a brak kontaktu z bliskimi będzie mu coraz bardziej doskwierał. Agata oznajmi Gustawowi, że chce zabrać go wieczorem na premierę do kina. On jednak powie, że ma już plany związane z Feminą, więc kobieta pójdzie sama.

„Klan” odcinek 4770 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4770. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach związanych z jej domem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, chorobami i zawodowymi kłopotami. Ważne miejsce w ich życiu zajmują rodzinne rozmowy, związki i przyjaźnie. Obok Lubiczów pojawiają się ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)