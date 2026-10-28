W poprzednim odcinku Sinan podejrzewał, że nóż do mieszkania Aynur podrzucił pracownik firmy dezynsekcyjnej. Poyraz, mimo utraty warsztatu, nadal pracował jako stolarz u swoich klientów. Atakan zamierzał porwać Nanę, by zmusić Poyraza do wydania Pelin. Pelin dowiedziała się o planie i po rozmowie z Cansel chciała ostrzec Poyraza. Czego można spodziewać się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1065 - streszczenie

Sinan będzie przekonany, że Aynur jest niewinna. Po rozmowie z zarządcą budynku odkryje, że dezynsekcja była upozorowana. Wkrótce Ibrahim potwierdzi to dzięki analizie nagrań, a prokurator będzie kontynuował poszukiwania prawdziwego sprawcy. Tymczasem Poyraz i Nana będą szukać sposobów na zdobycie pieniędzy. Czuła atmosfera między nimi będzie trudna do zniesienia dla Pelin, której stan psychiczny się pogorszy.

„Dziedzictwo” odcinek 1065 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1065. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 16:00 na antenie TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie i zaufaniu. W centrum opowieści znajdują się Nana, Poyraz i Yusuf. Na ich relacje wpływają rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Serial łączy melodramat z wątkami sensacyjnymi, a obok trudnych rozmów pojawiają się w nim manipulacje i sekrety z przeszłości. Ważną rolę odgrywa także domowa codzienność. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar