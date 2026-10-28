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W poprzednim odcinku Samuel oznajmił Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą, a następnie poprosić o rękę Lucii. Jego wybranka z pietyzmem odnawiała figurę kościelnej Madonny. Fabiana coraz mniej ufała Marii, która namawiała Casildę do wspólnego prowadzenia gospodarstwa na wsi. W rzeczywistości Maria planowała wraz z Higiniem okraść dziewczynę, gdy ta otrzyma spadek po don Maximilianie. Trwały też próby do spektaklu, a dona Susana zgodziła się dostarczyć stroje, które miała uszyć z nieodebranych zamówień klientów. Antonito planował natomiast ulepszyć wariograf. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 993 - streszczenie
Fabiana przyłapie Marię na pocałunku z Higiniem i powie o tym Rosinie. Wiadomość szybko się rozejdzie, a niemal wszyscy zaczną podejrzewać parę o niecne zamiary. Tymczasem ojciec Telmo i jego przełożony postanowią powstrzymać Samuela przed unieważnieniem małżeństwa z Blancą. Pod wpływem przeora Zakonu Chrystusa Leżącego były nauczyciel Lucii opublikuje w prasie list. Przedstawi ją w nim jako pomiot szatana skazany na życie w klasztorze.
„Akacjowa 38” odcinek 993 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 993. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Jej bohaterami są mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy, pochodzący z różnych klas społecznych. Wśród nich znajdują się członkowie kilku mieszczańskich rodzin, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W ich losach przeplatają się dramaty, romanse i tragedie. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)