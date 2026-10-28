W poprzednim odcinku Samuel oznajmił Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą, a następnie poprosić o rękę Lucii. Jego wybranka z pietyzmem odnawiała figurę kościelnej Madonny. Fabiana coraz mniej ufała Marii, która namawiała Casildę do wspólnego prowadzenia gospodarstwa na wsi. W rzeczywistości Maria planowała wraz z Higiniem okraść dziewczynę, gdy ta otrzyma spadek po don Maximilianie. Trwały też próby do spektaklu, a dona Susana zgodziła się dostarczyć stroje, które miała uszyć z nieodebranych zamówień klientów. Antonito planował natomiast ulepszyć wariograf. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 993 - streszczenie

Fabiana przyłapie Marię na pocałunku z Higiniem i powie o tym Rosinie. Wiadomość szybko się rozejdzie, a niemal wszyscy zaczną podejrzewać parę o niecne zamiary. Tymczasem ojciec Telmo i jego przełożony postanowią powstrzymać Samuela przed unieważnieniem małżeństwa z Blancą. Pod wpływem przeora Zakonu Chrystusa Leżącego były nauczyciel Lucii opublikuje w prasie list. Przedstawi ją w nim jako pomiot szatana skazany na życie w klasztorze.

„Akacjowa 38” odcinek 993 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 993. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Jej bohaterami są mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy, pochodzący z różnych klas społecznych. Wśród nich znajdują się członkowie kilku mieszczańskich rodzin, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W ich losach przeplatają się dramaty, romanse i tragedie. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)