„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 993

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-28 8:58

W 993. odcinku serialu „Akacjowa 38” Fabiana przyłapie Marię na pocałunku z Higiniem. O tym, co zobaczy, opowie Rosinie. Wieść szybko się rozejdzie. Niemal wszyscy zaczną podejrzewać Marię i Higinia o nieuczciwe zamiary.

W poprzednim odcinku Samuel oznajmił Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą, a następnie poprosić o rękę Lucii. Jego wybranka z pietyzmem odnawiała figurę kościelnej Madonny. Fabiana coraz mniej ufała Marii, która namawiała Casildę do wspólnego prowadzenia gospodarstwa na wsi. W rzeczywistości Maria planowała wraz z Higiniem okraść dziewczynę, gdy ta otrzyma spadek po don Maximilianie. Trwały też próby do spektaklu, a dona Susana zgodziła się dostarczyć stroje, które miała uszyć z nieodebranych zamówień klientów. Antonito planował natomiast ulepszyć wariograf. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 993 - streszczenie

Fabiana przyłapie Marię na pocałunku z Higiniem i powie o tym Rosinie. Wiadomość szybko się rozejdzie, a niemal wszyscy zaczną podejrzewać parę o niecne zamiary. Tymczasem ojciec Telmo i jego przełożony postanowią powstrzymać Samuela przed unieważnieniem małżeństwa z Blancą. Pod wpływem przeora Zakonu Chrystusa Leżącego były nauczyciel Lucii opublikuje w prasie list. Przedstawi ją w nim jako pomiot szatana skazany na życie w klasztorze.

„Akacjowa 38” odcinek 993 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 993. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 18:40 na antenie TVP1.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Jej bohaterami są mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy, pochodzący z różnych klas społecznych. Wśród nich znajdują się członkowie kilku mieszczańskich rodzin, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W ich losach przeplatają się dramaty, romanse i tragedie. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Aktor Juanma Navas jako Ramon Palacios z serialu Akacjowa 38. O losach bohaterów produkcji przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie