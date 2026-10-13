W poprzednim odcinku Atakan sprowokował Poyraza do wysłania wiadomości z pogróżkami, po czym Poyraz został aresztowany. Pelin z zazdrością patrzyła, jak Nana wspiera męża, dlatego zawarła układ z Cansel, licząc na odzyskanie dawnej miłości. Aynur zorganizowała piknik i wręczyła Sinanowi zegarek po swoim bracie. Jej spokój szybko zburzył prokurator Baran, który celowo doprowadził do zwolnienia jej z pracy. Sinan zaproponował Aynur, by ponownie zatrudniła się u niego, ale ona odmówiła. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1054 - streszczenie

Sinan spróbuje oczyścić Aynur z zarzutu zabójstwa Ezgi. W poszukiwaniach prawdy wesprą go Czarna, Ibo i Kirpi. Aynur będzie jednak ukrywać przed Adalet, że straciła pracę i ma kłopoty finansowe. Sinanowi skłamie, że znalazła już nową posadę. Pelin, wspierana przez Cansel, postanowi pomóc aresztowanemu Poyrazowi. Zorganizuje prowokację i zmusi brata do przyznania się do manipulacji. Poyraz odzyska wolność, lecz Atakan zapowie zemstę.

„Dziedzictwo” odcinek 1054 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1054. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Informacje o ewentualnej powtórce i dostępności w serwisach nadawcy warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Ważną częścią fabuły są także oskarżenia, manipulacje oraz sekrety z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok trudnych konfliktów pojawiają się też sceny z codziennego życia i wątki innych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar