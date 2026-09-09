W poprzednim odcinku Yonca rozpoczęła zemstę i krok po kroku realizowała swój plan. Spokojna z założenia kolacja u Hancer i Meliha szybko przybrała nieoczekiwany obrót. Cihan zaproponował dziwną grę, która ujawniła ukryte intencje uczestników i doprowadziła do kolejnych spięć. Beyza szantażowała Gulsum, zmuszając ją do uległości. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 200 - streszczenie

Hancer zje zatrute ciastka i znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Dzięki szybkiej reakcji Cihana uda się uniknąć tragedii. Gulsum spróbuje odeprzeć cyniczne oskarżenia Beyzy. Melih pojedzie do szpitala, gdzie spotka Cihana. Później pogodzi się z matką.

„Panna młoda” odcinek 200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

200. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Tego dnia Hancer znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musi radzić sobie z życiowymi problemami i opiekować się chorym bratem. Zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Za tym pomysłem stoi Mukadder, matka Cihana, która uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin