W poprzednim odcinku Poyraz próbował odzyskać zaufanie Nany, a wspierała go w tym matka. Semih postanowił wykorzystać porywczość Poyraza i zastawił na niego pułapkę. Ezgi okłamała Sinana, twierdząc, że z powodów zdrowotnych nie będzie mogła mieć dzieci. Zrozpaczona poprosiła go, by z nią został, a Sinan odnalazł specjalistę, który mógł dać jej nadzieję. Tymczasem Ibo stał się nadopiekuńczy wobec ciężarnej żony i wystawił jej cierpliwość na próbę. Jak potoczą się losy bohaterów w kolejnym odcinku?

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„Dziedzictwo” odcinek 1031 - streszczenie

Ezgi przedstawi Sinanowi fałszywą diagnozę. Przekona go, że po rzekomym wypadku nie będzie mogła mieć dzieci. Prokurator, przytłoczony poczuciem winy i presją matki, niespodziewanie oświadczy się Ezgi. Tą decyzją złamie serce Aynur. Nana doceni postawę Poyraza, a między nimi dojdzie do pojednania. Cansel odkryje, że za pobiciem Sahina stoi Semih. Czarna i Ibrahim założą się, kto dłużej wytrzyma na zdrowej diecie.

„Dziedzictwo” odcinek 1031 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1031. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 16:00. Tego dnia decyzja Sinana mocno zaboli Aynur.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum opowieści są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Ważną rolę odgrywają też oskarżenia, manipulacje oraz sekrety z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok trudnych spraw pojawia się również codzienne życie domowników i wątki innych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar