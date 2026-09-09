W poprzednim odcinku kariera Agaty wyraźnie przyspieszyła. Umówiła się na lunch w sprawie kolejnej kampanii, a potem powiedziała Gustawowi, że wkrótce leci do Egiptu na zdjęcia. Beata spotkała się z Michałem i wprost zapytała go, czy wciąż ma do niej żal za sprawę apteki. Zdenerwowany Wacek wpadł do Kazuniów z wiadomością, że po szczepieniu pogorszył się stan kilku kogutków. Paweł i Pawełek, idąc do kliniki, trafili na zamieszanie przed domem. Sylwia i Tola próbowały wyciągnąć z samochodu obolałego Skoczka, który przewrócił się na rowerze. Paweł zalecił wizytę u ortopedy i zrobienie rentgena, a jego syn pomógł zawieźć sąsiada do El-Medu.

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„Klan” odcinek 4735 - streszczenie

Beata nie kryje zaskoczenia, gdy dowiaduje się, że Michał wciąż utrzymuje kontakt z Elżbietą, a nawet sam do niej dzwoni. Wkrótce Jasiek wyznaje jej, że on także regularnie rozmawia z babcią. U Kazuniów sytuacja wreszcie się uspokaja, ponieważ kogutki po szczepieniu wracają do formy. Miłosz nadal jest jednak rozdrażniony konfliktem z Bożenką. Po południu przygotowuje z Bolkiem obiad, ale Bożenka zapowiada, że nie wróci do domu i noc spędzi u Kamy. Ula pozwala Piotrusiowi samemu chodzić do szkoły. Po lekcjach chłopiec wraca jednak zapłakany, bo wdaje się w bójkę. Marzena wraca z Otwocka po obejrzeniu domu kupionego kiedyś przez męża. Mimo kosztów i wątpliwości Bruna postanawia go zatrzymać oraz wyremontować.

„Klan” odcinek 4735 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4735. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w czwartek, 17 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. W tym odcinku napięcie między Bożenką a Miłoszem wyraźnie wzrośnie. W tym samym czasie Beata, Piotruś i Marzena będą mierzyć się z własnymi problemami.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są częścią ich codziennego życia. Bohaterowie przeżywają rodzinne kłótnie, problemy w związkach, choroby i zawodowe komplikacje. W ich historii ważne miejsce zajmują też dzieci, partnerzy, sąsiedzi oraz przyjaciele. Pozornie drobne decyzje często odbijają się na relacjach między bliskimi. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski