"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 479

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-09 9:52

Santos nie zamierza pogodzić się z decyzją Very i poprosi ją o jeszcze jedną szansę. W 479. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Maria natrafi na prawdę, która może wiele zmienić. W pałacu pojawi się też radosna wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Tymczasem Martina będzie musiała zmierzyć się w klinice z brutalną terapią.

W poprzednim odcinku Catalina i Adriano spędzili romantyczny wieczór przy kolacji. Rómulo w tajemnicy przygotowywał wyjazd Jany i Maríi. Martina bezskutecznie próbowała przekonać lekarza w sanatorium, że to ona padła ofiarą ataku. María Antonia wyznała Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. Z kolei Manuel i Curro wrócili z wojny. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 479 - streszczenie

Santos będzie błagał Verę o jeszcze jedną szansę. Postara się też naprawić to, co zniszczył. Maria odkryje prawdę o upozorowanej śmierci Pii. Rómulo i Ricardo przekażą służbie radosną wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Po wspólnie spędzonej nocy Catalina i Adriano poważnie porozmawiają o tym, co dalej. W tym czasie Martina, przebywająca w klinice, przejdzie brutalną terapię.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 479 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

479. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 17 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Szybko komplikuje się jednak jej uczucie do Manuela, syna markiza, ponieważ dzieli ich pochodzenie, a wokół rodziny Luján narastają kolejne tajemnice. W pałacu nie brakuje też romansów, zemsty, zdrad, szantaży i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 479
Galeria zdjęć 8

Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic