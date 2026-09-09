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W poprzednim odcinku Catalina i Adriano spędzili romantyczny wieczór przy kolacji. Rómulo w tajemnicy przygotowywał wyjazd Jany i Maríi. Martina bezskutecznie próbowała przekonać lekarza w sanatorium, że to ona padła ofiarą ataku. María Antonia wyznała Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. Z kolei Manuel i Curro wrócili z wojny. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 479 - streszczenie
Santos będzie błagał Verę o jeszcze jedną szansę. Postara się też naprawić to, co zniszczył. Maria odkryje prawdę o upozorowanej śmierci Pii. Rómulo i Ricardo przekażą służbie radosną wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Po wspólnie spędzonej nocy Catalina i Adriano poważnie porozmawiają o tym, co dalej. W tym czasie Martina, przebywająca w klinice, przejdzie brutalną terapię.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 479 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
479. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 17 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Szybko komplikuje się jednak jej uczucie do Manuela, syna markiza, ponieważ dzieli ich pochodzenie, a wokół rodziny Luján narastają kolejne tajemnice. W pałacu nie brakuje też romansów, zemsty, zdrad, szantaży i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos