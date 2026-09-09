W poprzednim odcinku Catalina i Adriano spędzili romantyczny wieczór przy kolacji. Rómulo w tajemnicy przygotowywał wyjazd Jany i Maríi. Martina bezskutecznie próbowała przekonać lekarza w sanatorium, że to ona padła ofiarą ataku. María Antonia wyznała Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. Z kolei Manuel i Curro wrócili z wojny. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 479 - streszczenie

Santos będzie błagał Verę o jeszcze jedną szansę. Postara się też naprawić to, co zniszczył. Maria odkryje prawdę o upozorowanej śmierci Pii. Rómulo i Ricardo przekażą służbie radosną wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Po wspólnie spędzonej nocy Catalina i Adriano poważnie porozmawiają o tym, co dalej. W tym czasie Martina, przebywająca w klinice, przejdzie brutalną terapię.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 479 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

479. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 17 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Szybko komplikuje się jednak jej uczucie do Manuela, syna markiza, ponieważ dzieli ich pochodzenie, a wokół rodziny Luján narastają kolejne tajemnice. W pałacu nie brakuje też romansów, zemsty, zdrad, szantaży i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos