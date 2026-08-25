W poprzednim odcinku "Panny młodej" nie brakowało manipulacji i gry o majątek. Cihan wypytywał Fadime o Meliha, bo liczył, że wyciągnie informacje potrzebne do realizacji swoich planów. W tym czasie Hancer próbowała opanować emocje Sili i powstrzymać jej kolejne wybuchy złości. Derya odebrała od Mukadder cenne bransoletki, przez co sytuacja w rodzinie jeszcze bardziej się skomplikowała. Na dodatek Cihan uknuł intrygę, żeby podstępem przejąć posiadłość należącą do Hancer. Jakie będą skutki tych działań?

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"Panna młoda" odc. 187 - streszczenie

Derya podejmuje decyzję w sprawie pracy i wpłaca zaliczkę za salon fryzjerski, licząc na szybkie domknięcie transakcji. Sila nagle wpada w szał i atakuje nieznajomego mężczyznę. Hancer i Cihan ostro się kłócą, a punktem zapalnym znów okazuje się fundacja. Engin wkracza do akcji i zabiera roztrzęsioną Silę do siebie, żeby ją uspokoić i odciąć od problemów. Mukadder zaczyna łączyć fakty i domyśla się, kto ją szantażuje. Tymczasem w rezydencji trwają przygotowania do kwesty.

"Panna młoda" odc. 187 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial "Panna młoda" ma stałą widownię, a kolejne odcinki regularnie dokładają nowe intrygi i zwroty akcji. Jeśli chcesz być na bieżąco, odcinek 187 obejrzysz w TVP2 w środę 2 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od dziecka musiała radzić sobie sama. Chcąc opłacić leczenie chorego brata, wchodzi w układ z bogatą rodziną Develioglu i wychodzi za Cihana. To, co miało być formalnością ułożoną przez jego matkę, szybko zaczyna się komplikować, bo między małżonkami rodzi się uczucie. Spokój w rezydencji psują jednak sprawy z przeszłości, w tym obecność byłej żony Cihana. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker

Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)