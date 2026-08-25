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W poprzednim odcinku "Panny młodej" nie brakowało manipulacji i gry o majątek. Cihan wypytywał Fadime o Meliha, bo liczył, że wyciągnie informacje potrzebne do realizacji swoich planów. W tym czasie Hancer próbowała opanować emocje Sili i powstrzymać jej kolejne wybuchy złości. Derya odebrała od Mukadder cenne bransoletki, przez co sytuacja w rodzinie jeszcze bardziej się skomplikowała. Na dodatek Cihan uknuł intrygę, żeby podstępem przejąć posiadłość należącą do Hancer. Jakie będą skutki tych działań?
"Panna młoda" odc. 187 - streszczenie
Derya podejmuje decyzję w sprawie pracy i wpłaca zaliczkę za salon fryzjerski, licząc na szybkie domknięcie transakcji. Sila nagle wpada w szał i atakuje nieznajomego mężczyznę. Hancer i Cihan ostro się kłócą, a punktem zapalnym znów okazuje się fundacja. Engin wkracza do akcji i zabiera roztrzęsioną Silę do siebie, żeby ją uspokoić i odciąć od problemów. Mukadder zaczyna łączyć fakty i domyśla się, kto ją szantażuje. Tymczasem w rezydencji trwają przygotowania do kwesty.
"Panna młoda" odc. 187 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial "Panna młoda" ma stałą widownię, a kolejne odcinki regularnie dokładają nowe intrygi i zwroty akcji. Jeśli chcesz być na bieżąco, odcinek 187 obejrzysz w TVP2 w środę 2 września 2026 roku o 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od dziecka musiała radzić sobie sama. Chcąc opłacić leczenie chorego brata, wchodzi w układ z bogatą rodziną Develioglu i wychodzi za Cihana. To, co miało być formalnością ułożoną przez jego matkę, szybko zaczyna się komplikować, bo między małżonkami rodzi się uczucie. Spokój w rezydencji psują jednak sprawy z przeszłości, w tym obecność byłej żony Cihana. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker
- Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)