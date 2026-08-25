"Panna młoda": streszczenie odcinka 187

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-25 6:14

W odcinku 187 serialu "Panna młoda" emocje sięgają zenitu. Spór o fundację rozpala konflikt między Hancer i Cihanem, a w tle narasta napięcie w całej rodzinie. Do tego dochodzą nerwowe decyzje finansowe i wydarzenia, które mogą wywrócić spokój w rezydencji do góry nogami.

W poprzednim odcinku "Panny młodej" nie brakowało manipulacji i gry o majątek. Cihan wypytywał Fadime o Meliha, bo liczył, że wyciągnie informacje potrzebne do realizacji swoich planów. W tym czasie Hancer próbowała opanować emocje Sili i powstrzymać jej kolejne wybuchy złości. Derya odebrała od Mukadder cenne bransoletki, przez co sytuacja w rodzinie jeszcze bardziej się skomplikowała. Na dodatek Cihan uknuł intrygę, żeby podstępem przejąć posiadłość należącą do Hancer. Jakie będą skutki tych działań?

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"Panna młoda" odc. 187 - streszczenie

Derya podejmuje decyzję w sprawie pracy i wpłaca zaliczkę za salon fryzjerski, licząc na szybkie domknięcie transakcji. Sila nagle wpada w szał i atakuje nieznajomego mężczyznę. Hancer i Cihan ostro się kłócą, a punktem zapalnym znów okazuje się fundacja. Engin wkracza do akcji i zabiera roztrzęsioną Silę do siebie, żeby ją uspokoić i odciąć od problemów. Mukadder zaczyna łączyć fakty i domyśla się, kto ją szantażuje. Tymczasem w rezydencji trwają przygotowania do kwesty.

"Panna młoda" odc. 187 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial "Panna młoda" ma stałą widownię, a kolejne odcinki regularnie dokładają nowe intrygi i zwroty akcji. Jeśli chcesz być na bieżąco, odcinek 187 obejrzysz w TVP2 w środę 2 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od dziecka musiała radzić sobie sama. Chcąc opłacić leczenie chorego brata, wchodzi w układ z bogatą rodziną Develioglu i wychodzi za Cihana. To, co miało być formalnością ułożoną przez jego matkę, szybko zaczyna się komplikować, bo między małżonkami rodzi się uczucie. Spokój w rezydencji psują jednak sprawy z przeszłości, w tym obecność byłej żony Cihana. W serialu występują:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker
  • Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Hancer i Cihan kłócą się w biurze o fundację. O emocjonującym odcinku serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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Rolki

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panna młoda