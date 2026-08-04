W poprzednim odcinku „Akacjowej 38” w kamienicy zrobiło się naprawdę gorąco, gdy Samuel przekupił ojca Ursuli. W efekcie doprowadził do tego, że Ursula trafiła do szpitala psychiatrycznego, a sąsiedzi patrzyli, jak wyprowadzają ją z domu. Trini odkryła podstęp Antonita i powiedziała mężowi wprost, że ich syn tylko udaje kontuzję kolana, żeby mieć spokój na pracę nad wynalazkiem. Tymczasem pułkownik poczuł się wyraźnie gorzej, więc Silvia zaczęła namawiać go na operację. Diego zaproponował, żeby on i Blanca na stałe przenieśli się do Huelvy. Co to oznacza dla reszty mieszkańców kamienicy?

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Akacjowa 38" odc. 932 - streszczenie

Antonito tak pochłania praca nad nowym wynalazkiem, że odpuszcza obowiązki w interesach i spotkania towarzyskie, czym doprowadza don Ramona do szału. W tym czasie Felipe bierze się za obronę El Peny, a Flora odpuszcza sprzedaż La Deliciosy i ustala z adwokatem spłatę honorarium w ratach. Blanca i Diego przedstawiają sąsiadom Moisesa i opowiadają, jak doszło do porwania oraz jak udało się go odzyskać. Planują też przeprowadzkę do Huelvy, bo Diego ma tam zacząć pracę w kopalni. Samuel odwiedza Ursulę i rzuca wprost, że skrzywdzi Moisesa. Tymczasem na Akacjową niespodziewanie wraca Lucia.

Akacjowa 38" odc. 932 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska telenowela kostiumowa od dawna ma w Polsce wierną widownię. Losy bohaterów można śledzić w TVP1. Każdy odcinek odkrywa kolejne tajemnice mieszkańców kamienicy. Jeśli chcesz być na bieżąco, warto zaplanować sobie seans. Odcinek 932 TVP1 pokaże w środę 12 sierpnia 2026 roku o 18:25.

Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie zwykłe sprawy mieszają się z dramatami i tajemnicami ludzi z różnych środowisk. Widzowie cenią go za klimat, dopracowane wątki i zdjęcia z południa Hiszpanii. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)