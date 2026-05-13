"Barw szczęścia". Marcin Kodur zyskuje nową partnerkę. Piękna blondynka wzbudzi zazdrość Renaty

Nowa partnerka Marcina Kodura w 3379. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3379. odsłonie "Barw szczęścia" Marcin Kodur musi zmierzyć się z konsekwencjami przeniesienia dyscyplinarnego na posadę dzielnicowego w warszawskim komisariacie. Oprócz złośliwych uwag ze strony nowych podwładnych, komisarz będzie musiał wdrożyć do pracy początkującą funkcjonariuszkę.

Tak Marcin Kodur z "Barw szczęścia" pozna Darię Michalak

Już podczas pierwszego dyżuru Marcin Kodur zetknie się z nową, młodą posterunkową. Daria Michalak, grana przez Natalię Szczypkę, szybko zaskarbi sobie uznanie komisarza dzięki swojemu zaangażowaniu i wrażliwości na krzywdę innych. Gdy Kodur pojawi się w dziale dzielnicowych, piękna blondynka od razu do niego podejdzie, zaciekawiona powodem jego degradacji i przeniesienia na komendę.

„- Posterunkowa Daria Michalak. Mam przydział do pana na praktyki. Pewnie szefostwo chce, żebym się dużo nauczyła, dlatego mnie do pana przydzielili”

– wyjaśni Daria, zaznaczając, że to jej policyjny debiut.

„- Pewnie tak...”

– odpowie zwięźle Kodur.

„- Chociaż to ciekawe dlaczego komisarz jest dzielnicowym?”

– dopyta młoda policjantka.

„- Koledzy ci nie powiedzieli?”

– zapyta zdziwiony Marcin.

„- Ja tu nikogo nie znam. Jestem tu pierwszy dzień...”

– przyzna Daria.

„- Przeniesienie dyscyplinarne”

– utnie krótko Kodur, nie wdając się w szczegóły.

„- Uuu poniosło pana na przesłuchaniu?”

– zasugeruje ciekawska Michalak.

„- Bierzmy się do roboty! I przestań mu tu "panować", Marcin jestem.”

– zarządzi stanowczo nowy dzielnicowy.

„- Daria... Ale tak do szefa po imieniu, głupio jakoś...”

– zawaha się dziewczyna.

„- Pracujemy razem. Jesteśmy na "ty". Takie mamy zasady!”

– ustali zasady współpracy Marcin.

„- Jasne!”

Pierwsza wspólna interwencja Kodura i Darii w 3379. odcinku "Barw szczęścia"

Podczas pierwszego wspólnego obchodu Marcin i Daria natkną się na Emila, granego przez Artema Malaszczuka, który namówiony przez kolegę zagrażał bezpieczeństwu bawiąc się fajerwerkami. Choć nadgorliwa posterunkowa będzie chciała od razu przewieźć syna Asi na komisariat, Kodur zdecyduje się wypuścić nastolatka. W dalszej części odcinka dzielnicowy spotka Natalię, przyprowadzającą na komendę syna swojego klienta. Marcin wyzna jej, że jego przeniesienie to efekt zbyt długiego języka męża Natalii, Cezarego Rawicza.

Renata poczuje zazdrość o nową koleżankę z pracy Marcina

Gdy podczas telefonicznej rozmowy Marcina z ukochaną w tle rozlegnie się kobiecy głos Darii, Renata natychmiast stanie się podejrzliwa i zacznie dopytywać o nową współpracowniczkę.

„- Pracujesz z kobietą?”

– zapyta wprost.

„- Mamy nową policjantkę. Po kursie podstawowym...”

– odpowie wymijająco Kodur.

„- Ładna?”

– drąży Renata.

„- Niedoświadczona...”

– spróbuje zmienić temat policjant.

„- Będziesz ją uczył?”

– nie ustępuje zazdrosna kobieta.

„- Słuchaj muszę kończyć. Rozumiesz Sylwester, sporo się dzieje, Zdzwonimy się o północy”

– zakończy rozmowę Marcin, unikając dalszych wyjaśnień. Kiedy wybije północ, Kodur przywita Nowy Rok w towarzystwie Darii, wznosząc toast... yerba mate.

„- Oby kolejny rok zaczął się lepiej, niż ten się kończy”

– życzy mu nowa partnerka.

„- Życzenia złożone w punkt”

– skwituje z uśmiechem Kodur.