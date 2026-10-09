„Panna młoda” odc. 221 - streszczenie

Beyza informuje Nusreta, że Yonca zmieniła zeznania po rozmowie z Mukadder. Wkrótce Hancer widzi dziewczynę wychodzącą z dzieckiem z domu, w którym mieszka Yonca. Chwilę później Beyza nagle popycha wózek z dzieckiem prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Tymczasem Sila naprawia cieknący kran, a Engin jest nią coraz bardziej zauroczony.

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„Panna młoda” odc. 222 - streszczenie

Po dramatycznym incydencie z udziałem Beyzy jej adwokat zrywa z nią współpracę. Coraz bardziej zniechęcony Engin rozważa odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znajduje nieprzytomnego Cihana i natychmiast organizuje pomoc. Gdy mężczyzna odzyskuje przytomność w szpitalu, Hancer mówi mu, gdzie przebywa Beyza z dzieckiem.

„Panna młoda” odc. 223 - streszczenie

Cihan mówi matce, że zamierza się rozwieść, a potem godzi się z Enginem. Sila znajduje dowód obciążający Beyzę. Mukadder bierze sprawy w swoje ręce i próbuje przekupić Beyzę, żeby uciszyć sprawę. Melih i Sinem coraz lepiej się dogadują.

„Panna młoda” odc. 224 - streszczenie

Mukadder nakłania Hancer, by poszła do Beyzy. Kiedy Beyza przedstawia swój podstępny plan, Cihan wpada we wściekłość i nie kryje oburzenia. Melih ostrzega Hancer, by przede wszystkim myślała o dziecku i nie dała się wciągnąć w cudze intrygi. Mukadder zręcznie manipuluje Cihanem.

„Panna młoda” odc. 225 - streszczenie

Cihan nie kryje zaskoczenia, gdy Hancer bez sprzeciwu spełnia żądanie Beyzy. W domu trwają gorączkowe przygotowania do zaręczyn. Sinem namawia Meliha, by odwiódł Hancer od udziału w tym przedstawieniu. Sila zastawia pułapkę na „specjalistkę”, z którą Beyzę kiedyś łączyły podejrzane kontakty.

„Panna młoda” odc. 226 - streszczenie

Cihan nie pojawia się na oświadczynach, a wszyscy zaczynają przerzucać się winą. Beyza traci panowanie nad sobą i wpada w szał. Świadomy konsekwencji swojego zniknięcia Cihan prosi Ertugrula o radę i szuka wyjścia z sytuacji. Melih zmaga się z coraz większymi rozterkami.

„Panna młoda” odcinki 221-226: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień