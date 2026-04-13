"Panna młoda", odcinek 73: Yonca jest w ciąży! Nusret postanawia się z nią ożenić

Emocje w serialu "Panna młoda" ponownie sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki rodzinnych dramatów. Wszystko za sprawą decyzji Cihana, który polecił przenieść rzeczy Hancer do rezydencji, czym kompletnie zaskoczył Mukadder i wywołał w domu spore napięcie. W międzyczasie mężczyzna wpadł jeszcze na pomysł, by tymczasowo zatrudnić syna Fadime na stanowisku kierowcy. Prawdziwa kulminacja nastąpiła jednak, gdy Mukadder, otwarcie sprzeciwiając się woli syna, nie pozwoliła Hancer przekroczyć progu posiadłości. Konflikt w rodzinie zaostrzył się na dobre, więc czego możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Panna młoda" odc. 73 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji, a wszystko za sprawą wyznania Yoncy, która ogłosi, że spodziewa się dziecka, co wprowadzi ogromne zamieszanie w rodzinie. W poczuciu odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, Nusret postanowi ożenić się z Yoncą. Równocześnie Hancer spotka się z otwartą niechęcią ze strony Mukadder, która w demonstracyjny sposób odsunie ją od rodzinnej sesji zdjęciowej, dając jej jasno do zrozumienia, że nie jest częścią rodziny. Na szczęście Derya stanie po stronie Hancer, zachęcając ją do walki o swoją pozycję. Sytuację dodatkowo skomplikuje Cihan, który nieświadomy napięć, wręczy Hancer prezent ślubny, wprawiając ją w jeszcze większe zakłopotanie.

"Panna młoda" odc. 73 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w losach Hancer i Cihana. Nowe intrygi i emocjonalne wyznania sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem, a wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli zobaczyć nadchodzące wydarzenia. Na kolejne emocje nie trzeba będzie długo czekać. Premierowa emisja 73. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w piątek, 17 kwietnia 2026, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki hit, który podbił serca polskich widzów, śledzących wzruszającą historię Hancer i Cihana. Opowieść o sierocie, która dla ratowania brata wchodzi w zaaranżowane małżeństwo, pełna jest niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Choć początkowo ich związek był tylko umową, z czasem rodzi się między nimi prawdziwe uczucie, któremu na drodze staje apodyktyczna Mukadder. Czy miłość przezwycięży wszystkie przeciwności losu? W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)