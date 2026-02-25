"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 341: Feliciano zdobywa się na odważny krok i prosi Teresę o rękę

Intrygi i rodzinne spory w hiszpańskiej posiadłości nieustannie trzymają nas w napięciu, a ostatni odcinek "La promesa - pałac tajemnic" tylko podsycił emocje. Na szczęście udało się zażegnać jeden z konfliktów, gdyż Margarita doprowadziła do zgody między Leonor a Martiną. Tymczasem Salvador podzielił się z Ablem kluczową informacją dotyczącą zaginionego zegarka kapitana, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Na jaw wyszły również inne sekrety, kiedy Pia odkryła, do kogo tak naprawdę dzwoniła Candela z biblioteki. Nie zabrakło też chwil radości, ponieważ Manuel powrócił do swojej pasji latania, co ucieszyło Janę, choć spotkało się z wyraźnym niezadowoleniem Markizy. Co przyniesie kolejny dzień w murach słynnej posiadłości?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 341 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Abel zostanie zaskoczony przez niespodziewanego gościa, którego wizyta może wiele zmienić. W międzyczasie Jeronimo udzieli Pelayowi stanowczej rady, by ten nie łączył życia zawodowego z prywatnym. Po nieudanych oświadczynach ukochany Cataliny zacznie się od niej dystansować, co z pewnością skomplikuje ich relację. Zupełnie inaczej potoczą się losy Feliciano, który zdobędzie się na odważny krok i poprosi Teresę o rękę. Ponadto zobaczymy, jak Leonor przygotowuje się do swojej wielkiej podróży do Nowego Jorku, żegnając się serdecznie z Marią.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 341 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i zwrotów akcji. Wiemy już, kiedy dokładnie będzie można go obejrzeć i śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy przed telewizory, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w pałacu Lujan. Emisja 341. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa – pałac tajemnic" to uwielbiana przez widzów hiszpańska produkcja, która przenosi nas do luksusowej rezydencji rodu Lujan na początku XX wieku. Główną bohaterką jest Jana, która zatrudnia się jako pokojówka, by odkryć prawdę o śmierci swojej matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej misja i plan zemsty komplikują się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markizów, co dodaje historii niezwykłego dramatyzmu. W serialu występują:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)