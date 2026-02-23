"Panna młoda", odcinek 35: Cihan i Yasemin stają przed kolejną rozmową na temat in vitro

Spis treści
Emocje w serialu "Panna młoda" ponownie sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pozwoliły wam na nudę. Dręczony wyrzutami sumienia Cihan próbował zrobić krok w stronę Hancer, zapraszając ją na kolację, jednak dziewczyna konsekwentnie trzymała go na dystans. Napięcie rosło również w rezydencji, gdzie Beyza oświadczyła, że nie zamierza spędzać tam rocznicy swojego ślubu. Do tego wszystkiego doszło do otwartej konfrontacji, w której Aysu wreszcie odważyła się przeciwstawić Mukadder. Po tak burzliwych chwilach, pełnych rodzinnych konfliktów i osobistych dramatów, co jeszcze może nas czekać?
"Panna młoda" odc. 35 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Cihan w końcu zdobędzie się na odwagę i przyzna się przed Hancer do popełnionego błędu, co może zaważyć na ich przyszłości. W tym samym czasie, Mukadder i Derya nie próżnują, snując własne plany dotyczące młodej pary. W sferze biznesowej także sporo się dzieje - Cemil wraz z Deryą z dumą otwierają swój nowy sklep, realizując tym samym swoje marzenia. Tymczasem Cihan i Yasemin ponownie siadają do trudnej rozmowy, poruszając delikatny temat leczenia niepłodności metodą in vitro. To będzie epizod pełen emocjonalnych konfrontacji i kluczowych decyzji.
"Panna młoda" odc. 35 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych losów ulubionych bohaterów. Warto już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić nadchodzącego epizodu pełnego emocji i zwrotów akcji. Telewizja Polska kontynuuje emisję tureckiego hitu, który każdego dnia gromadzi przed ekranami wierne grono widzów. Premierowa emisja 35. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to historia, która porusza serca widzów, śledzących z zapartym tchem skomplikowane losy Hancer i Cihana. Opowieść o sierocie wplątanej w zaaranżowane małżeństwo, które przeradza się w głębokie uczucie, jest pełna intryg, rodzinnych sekretów i wzruszających momentów. Serial udowadnia, że miłość potrafi pokonać najtrudniejsze przeszkody, nawet te stawiane przez najbliższych. To produkcja, która wciąga od pierwszego odcinka i na długo pozostaje w pamięci. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Cenay Türksever (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)