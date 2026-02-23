"Panna młoda", odcinek 35: Cihan i Yasemin stają przed kolejną rozmową na temat in vitro

Emocje w serialu "Panna młoda" ponownie sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pozwoliły wam na nudę. Dręczony wyrzutami sumienia Cihan próbował zrobić krok w stronę Hancer, zapraszając ją na kolację, jednak dziewczyna konsekwentnie trzymała go na dystans. Napięcie rosło również w rezydencji, gdzie Beyza oświadczyła, że nie zamierza spędzać tam rocznicy swojego ślubu. Do tego wszystkiego doszło do otwartej konfrontacji, w której Aysu wreszcie odważyła się przeciwstawić Mukadder. Po tak burzliwych chwilach, pełnych rodzinnych konfliktów i osobistych dramatów, co jeszcze może nas czekać?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Panna młoda" odc. 35 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan w końcu zdobędzie się na odwagę i przyzna się przed Hancer do popełnionego błędu, co może zaważyć na ich przyszłości. W tym samym czasie, Mukadder i Derya nie próżnują, snując własne plany dotyczące młodej pary. W sferze biznesowej także sporo się dzieje - Cemil wraz z Deryą z dumą otwierają swój nowy sklep, realizując tym samym swoje marzenia. Tymczasem Cihan i Yasemin ponownie siadają do trudnej rozmowy, poruszając delikatny temat leczenia niepłodności metodą in vitro. To będzie epizod pełen emocjonalnych konfrontacji i kluczowych decyzji.

"Panna młoda" odc. 35 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych losów ulubionych bohaterów. Warto już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić nadchodzącego epizodu pełnego emocji i zwrotów akcji. Telewizja Polska kontynuuje emisję tureckiego hitu, który każdego dnia gromadzi przed ekranami wierne grono widzów. Premierowa emisja 35. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to historia, która porusza serca widzów, śledzących z zapartym tchem skomplikowane losy Hancer i Cihana. Opowieść o sierocie wplątanej w zaaranżowane małżeństwo, które przeradza się w głębokie uczucie, jest pełna intryg, rodzinnych sekretów i wzruszających momentów. Serial udowadnia, że miłość potrafi pokonać najtrudniejsze przeszkody, nawet te stawiane przez najbliższych. To produkcja, która wciąga od pierwszego odcinka i na długo pozostaje w pamięci. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)