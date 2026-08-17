Panna młoda, odcinek 177: Dramatyczny wypadek! Do obsady dołączy siostra Hancer

Nowa postać w 177. odcinku "Panny młodej" w TVP2

Tajemnicza Sila zadebiutuje w 177. odcinku "Panny młodej", lecz widzowie TVP1 odkryją jej prawdziwą tożsamość dopiero za jakiś czas. Z informacji napływających z Turcji, gdzie zakończył się trzeci sezon produkcji, wynika, że Sila to siostra Hancer. Kobieta jest córką Esmy – matki głównej bohaterki, która spędziła lata za kratami przez intrygi Mukadder.

Hancer i Cihan kłócą się przed wypadkiem w "Pannie młodej"

Pojawienie się tajemniczej kobiety w 177. odcinku "Panny młodej" zbiegnie się w czasie z groźnym wypadkiem. Hancer dobrowolnie wsiądzie do samochodu Cihana, by ostatecznie wyjaśnić kwestię jego stosunku do jej obecnego męża, Meliha. Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy bogacz straci panowanie nad nerwami. Gwałtownie odjedzie spod rezydencji, domagając się od byłej żony wyjaśnień dotyczących jej uczuć do Meliha. Między bohaterami wywiąże się ostra sprzeczka.

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- Chcę wysiąść! Zatrzymaj się! - To kierowca decyduje, kiedy należy się zatrzymać samochód! Mów, mamy mnóstwo czasu! Słucham... -Melih to najbardziej honorowy mężczyzna, jakiego znałam! - Kto by pomyślał? - Jest bezinteresowny. Wnosi spokój do życia osoby, z którą przebywa... - Hancer specjalnie rozdrażni Cihana. - Milczysz? Mów, ile ten łobuz dla ciebie znaczy? - Jest miły i skromny! Nie jak ty! - rzuci Hancer i te słowa uderzą w Cihana najmnocniej. - Oczywiście! To cyniczny egoista! Ja taki nie jestem! - wybuchnie - Wszystko robi dla mnie. Nie oczekuje niczego w zamian! Nie zasłużył na te obelgi! - A ja? Nie widzisz, że wszystko robiłem dla nas?!

Wypadek samochodowy w 177. odcinku serialu. Cihan potrąci kobietę

Nagle, w 177. odcinku "Panny młodej", przed maskę pędzącego samochodu wybiegnie młoda kobieta. Ostrzeżenie Hancer nadejdzie zbyt późno. Para wybiegnie z auta, by sprawdzić stan ofiary. Nieprzytomna dziewczyna będzie leżeć na jezdni, a tuż obok niej znajdować się będzie czarna torebka. Cihan i Hancer dostrzegą krwawiącą ranę na jej głowie. Poszkodowana niespodziewanie odzyska świadomość i zdąży wyszeptać prośbę o pomoc.

– „Pomocy...”

Hancer poznaje historię Sili w szpitalu

W 177. odcinku "Panny młodej" potrącona kobieta zostanie przetransportowana do szpitala. Cihan obwini o wszystko Hancer, twierdząc, że to przez jej zachowanie mało nie zabił człowieka. Kobieta stanowczo odrzuci te oskarżenia.

– „Nic by się nie stało, gdybyś nie jechał jak wariat!”

Na miejscu pojawi się policja. Cihan przyzna się do spowodowania wypadku i zostanie przesłuchany przez funkcjonariusza. Zezna, że poszkodowana wybiegła nagle na drogę, sprawiając wrażenie uciekającej przed kimś. Hancer potwierdzi słowa biznesmena.

Lekarz uspokoi parę, informując, że kobieta nie doznała żadnych złamań, ale pozostanie na obserwacji. Zmartwiona Hancer zapyta o bliskich pacjentki. Pielęgniarka przekaże, że ofiara nie ma nikogo.

Byli małżonkowie udadzą się do sali chorych. Sila będzie zdezorientowana ich obecnością i nie od razu wyjawi swoje imię. Cihan zaoferuje jej pomoc, dopytując o domniemanych prześladowców z parku. Dziewczyna wyzna, że od trzech dni mieszkała w tym miejscu. Hancer i Cihan zrozumieją, że mają do czynienia z trudną historią, jednak wciąż nie będą świadomi, że pacjentką jest młodsza siostra Hancer i Cemila.