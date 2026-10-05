La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 493: Petra wypowie wojnę Ayali, a Santos wyzna prawdę na temat swojej intrygi

Petra nie zamierza odpuścić Ayali w 493. odcinku „La Promesy”

W 493. odcinku „La Promesy” Petra otwarcie grozi Ayali. Kobieta nie zamierza pozostawać obojętna wobec jego działań. W ostatnich odcinkach Ayala coraz mocniej ingerował w życie Martiny. Chociażby obiecał Currowi, że nie wyśle jego ukochanej z powrotem do zakładu i nie zawiadomi policji, jeśli sprowadzi ją do domu, a w 492. odcinku "La Promesy, po czym zagroził, że za rzekomą próbę otrucia go umieści ją w klasztorze. Teraz konflikt z Ayalą przybierze na sile, ale Petra nie będzie się temu biernie przyglądać i postawi jasne granice w 493. odcinku "La Promesy". Jej groźby mogą mieć poważne konsekwencje dla dalszych wydarzeń w pałacu.

W 493. odcinku „La Promesy”Santos wyzna Petrze prawdę o Verze

Na jaw wyjdą szczegóły intrygi Santosa. W 490. odcinku Petra zdemaskowała jego działania związane z zaproszeniami na podwieczorek doni Margarity po tym, jak wcześniej Vera zaczęła podejrzewać, że to właśnie Santos mógł sprowadzić jej matkę do pałacu. Teraz w 493. odcinku "La Promesy" Santos sam przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Carril. Zrobił to z konkretnym zamiarem – chciał utrudnić Verze pracę.

Manuel i Jana znów razem w 493. odcinku "La Promesy"

Ważne spotkanie czeka Manuela i Janę. Po miesiącach rozłąki bohaterowie w końcu się zobaczą. Jana i María wróciły do pałacu już w 491. odcinku po tym, jak w jaskini odwiedzały Pię ukrywającą się przed zaborczym mężem Gregoriem. Teraz w 493 odcinku "La Promesy" dojdzie do spotkania Jany z Manuelem. Para będzie mogła nacieszyć się swoją obecnością.

Salvador poprosi Maríę o ustalenie daty ślubu

María miała już podejrzenia, że Salvador coś przed nią ukrywa. Jego zachowanie było bardzo podejrzane, a teraz w 493. odcinku "La Promesy" Salvador prosi Maríę, by ustalili datę ślubu.

La Promesa - pałac tajemnic – data i godzina emisji 493. odcinka

Odcinek 493. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Petry, Ayali, Santosa, Very, Manuela, Jany, Martiny i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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