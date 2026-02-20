"Panna młoda" odc. 37: streszczenie. Cihan zamyka się z Hancer w starym domu, dochodzi do aresztowania

NN
2026-02-20 12:12

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to opowieść o młodej kobiecie imieniem Hancer, która bardzo wcześnie została sierotą i musiała nauczyć się walczyć o siebie. By opłacić leczenie swego brata, zgadza się na propozycję bogatej rodziny - zaaranżowane małżeństwo z niejakim Cihanem. To, co miało być zwykłą transakcją zmienia się jednak w wielką miłość. 37. odcinek "Panny młodej" debiutuje w TVP2 w środę 4 marca. Co się w nim wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie.

Panna młoda - streszczenie odcinka 37. Premiera 4 marca 2026 w TVP2

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 37. odcinku.

Tureckie seriale: rozpoznaj bohatera po oczach
Pytanie 1 z 10
“Zakazany owoc” – co to za postać?
“Zakazany owoc” – co to za postać?

"Panna młoda" odc. 37 - streszczenie. Emisja 4 marca 2026

Szczegółowe streszczenie 37. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Cihan zamyka się z Hancer w starym domu. Yonca mówi Beyzie, że aresztowano Fusun Kabę. Cemil i Derya szykują się na otwarcie nowego sklepu. Hancer nieświadomie skłania Cihana do wizyty u brata.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kolejna zdrada w "Na Wspólnej"? Relacja Elizy i trenera zacznie wyglądać podejrzanie

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Te tytuły powinno wyemitować TVP!
Galeria zdjęć 6
Gwiazdor "Crossa" był w Polsce. Opowiedział nam o wizycie i 2. sezonie kryminału | WYWIAD
Streszczenie
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Panna młoda turecki serial