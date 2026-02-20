Co wydarzy się w nowym sezonie „M jak miłość”?

Chodakowscy i Mostowiakowie staną przed kolejnymi trudnymi wyborami. Budzyński (Krystian Wieczorek) ostrzega Marcina (Mikołaj Roznerski) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) przed konsekwencjami ich zeznań. Marcin decyduje się ukryć Izę (Adriana Kalska), Kamę (Michalina Sosna) i dzieci na Śląsku. W życiu prywatnym bohaterów także nie brakuje napięć. Kama stawia mężowi ultimatum, a Aneta (Ilona Janyst) coraz mocniej przeżywa zazdrość o Olka (Maurycy Popiel). Basia (Karina Woźniak) po rozstaniu z Michałem planuje wyjazd do Niemiec. Najbardziej dramatyczne chwile przeżyje Kasia (Paulina Lasota), która zaczyna rodzić w momencie, gdy jej partner Mariusz (Mateusz Mosiewicz) trafia do szpitala po wypadku. Przy jej boku niespodziewanie pojawia się Jakub. Na świat przychodzi ich córeczka Zosia.

Kto dołącza do obsady „M jak miłość”?

Nowy sezon „M jak miłość” to także nowe twarze. W obsadzie pojawią się Dominika Sakowicz jako Joanna Dobrzańska – kardiolożka w klinice Rogowskiego, Mikołaj Krawczyk jako Aleksander Sowiński – dyrektor administracyjny w klinice Olka oraz Mateusz Kościukiewicz jako Mikołaj Lipiński. Marcin Chodakowski zyska nową szefową – Elżbietę Domańską, w którą wcieli się Katarzyna Dąbrowska. Do serialu wraca także postać Pauliny, tym razem grana przez żonę Krystiana Wieczorka.

Kiedy i gdzie oglądać „M jak miłość”?

Nowe odcinki „M jak miłość” emitowane są w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2. Serial od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych tytułów w Polsce, a wiosenny sezon zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących.

„M jak miłość” nie zwalnia tempa. Nowe relacje, dramatyczne wydarzenia i kolejne rodzinne tajemnice sprawią, że widzowie znów będą śledzić losy bohaterów z zapartym tchem.