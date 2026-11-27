„Panna młoda” odc. 262 - streszczenie

Sila ukryje Metina u Engina, aby chronić go przed niebezpieczeństwem. Cihan uda się do domu dziecka, gdzie spotka się z Hancer i niespodziewanie zaproponuje jej małżeństwo. Mukadder przyłapie Sinem na próbie ucieczki z posiadłości. Ten incydent sprawi, że seniorka rodu zacznie jeszcze surowiej traktować swoich domowników.

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„Panna młoda” odc. 263 - streszczenie

Fadime nie będzie żałować, że przez nią Sinem spotkały szykany ze strony Mukadder. Engin będzie chciał wyposażyć Gulsum w podsłuch, aby zdobyć dowody obciążające Beyzę. Derya będzie zadowolona ze współpracy z Cemilem. Cihan zapewni Hancer o swojej miłości, lecz postawi jej twardy warunek, który wpłynie na ich dalsze życie.

„Panna młoda” odc. 264 - streszczenie

Cihan kategorycznie zabroni Hancer jakichkolwiek kontaktów z Melihem. Mukadder zacznie naciskać na Nusreta, żądając, by raz na zawsze pozbył się dziewczyny. Engin wspólnie z Beren podejmą próbę przekonania Gulsum, aby pomogła im w zdemaskowaniu mrocznych tajemnic Beyzy. Metin odzyska pamięć i uświadomi sobie, kto stoi za próbą jego zabójstwa.

„Panna młoda” odc. 265 - streszczenie

Hancer zapewni Cihana, że nie będzie się już więcej spotykać z Melihem. Rozmowa Engina z Beren wzbudzi w Sili zazdrość i niepokój. Derya i Cemil zajmą się przygotowaniami do nagrania filmiku i dopracują wszystko na ostatni guzik. Hancer będzie naciskać na Mukadder w sprawie Sinem, ale ta wszystkiemu zaprzeczy.

„Panna młoda” odc. 266 - streszczenie

Powrót Hancer do rezydencji wywoła wśród domowników poruszenie i wzajemne pretensje. Cemil i Derya nagrają z blogerami film o farbowaniu włosów, licząc na spore zainteresowanie w sieci. Hancer zacznie coraz mocniej rozczarowywać postawa Cihana, przez co nie zdoła ukryć żalu. Melih nie odpuści i zacznie krok po kroku sprawdzać, co wydarzyło się naprawdę.

„Panna młoda” odc. 267 - streszczenie

Sila w dalszym ciągu będzie ukrywać Metina w domu Engina. Mukadder zacznie szantażować Sinem, przez co kobieta zdecyduje się rozstać z Melihem. Gulsum podejmie próbę zdobycia nagrań kompromitujących Beyzę, jednak jej starania zakończą się niepowodzeniem. Cihan porozmawia z Hancer i parze uda się wreszcie dojść do porozumienia.

„Panna młoda” odcinki 262-267: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień