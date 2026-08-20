Panna młoda, odcinek 177: Hancer spotka swoją siostrę! Sila nie ujawni swojej tożsamości - ZDJĘCIA

Tajemnicza Sila w "Panna młoda". To siostra Hancer i Cihana

W 177 odcinku serialu "Panna młoda" poznamy Silę, postać do tej pory nieobecną w produkcji. Z uwagi na fakt, że w Turcji wyemitowano już trzeci sezon, wiemy, że nowa bohaterka to przyrodnia siostra zarówno Hancer, jak i Cihana. Jak doszło do tego niespodziewanego pokrewieństwa, skoro nikt wcześniej nie wspominał o istnieniu Sili?

Odkrycie tożsamości Sili zajmie widzom jeszcze wiele miesięcy, ponieważ jej wątek w telenoweli "Panna młoda" jest rozłożony w czasie. Okazuje się jednak, że matką dziewczyny jest Esma (matka Hancer), a ojcem – ojciec Cihana. Zanim między parą głównych bohaterów narodziło się uczucie, Develioglu dopuścił się gwałtu na matce Hancer. Kobieta zaszła w ciążę, a w wyniku intrygi Mukadder, która oskarżyła ją o romans i morderstwo, trafiła za kratki. Po 20 latach spędzonych w zakładzie karnym, Esma odzyska wolność i postanowi się zemścić.

Emisja 177 odcinka "Panna młoda". Co wydarzy się w piątek, 21.08.2026?

Pojawienie się Sili w 177 odcinku "Panna młoda" będzie miało niezwykle dramatyczny przebieg. Dojdzie do wypadku – Cihan, pogrążony w sprzeczce ze swoją byłą żoną, nie zdąży wyhamować i potrąci dziewczynę wybiegającą wprost przed maskę jego samochodu! Poszkodowana Sila zostanie przetransportowana do szpitala, gdzie Hancer i Cihan zapewnią jej odpowiednią opiekę. Jak poinformuje ich lekarz, rany nie będą groźne, jednak pacjentka okaże się skrajnie niedożywiona, bo od wielu dni głodowała.

24

Wsparcie dla Sili w 177 odcinku serialu "Panna młoda"

Historia poszkodowanej dziewczyny głęboko poruszy byłych małżonków. W 177 odcinku "Panny młodej" para zadba o to, by dostarczyć Sili jedzenie do szpitalnej sali. Cihan poprosi również o pomoc swojego znajomego Engina, który będzie miał za zadanie czuwać nad pacjentką. Gdy Hancer zostanie sama z Silą, kobiety natychmiast znajdą wspólny język.

- Przepraszam, narobiłam wam kłopotów... - przyzna Sila, która w 177 odcinku "Panna młoda" będzie się kogoś bała. - Przestań. To naturalne, że ci pomogliśmy. Przecież nie mogliśmy cię tam zostawić - odpowie Hancer. - Kim jesteście? - Byliśmy tam podczas wypadku. Może chce pani komuś dać znać. Proszę podać adres. Przekażę wiadomość - doda Cihan. - Nie ma potrzeby... - Sila będzie ukrywała prawdę o sobie. - Policjant powiedział mi, że uciekała pani przed bandytami. Mam nadzieję, że pani nie skrzywdzili... Chcę tylko pani pomóc - Ten park to niezbyt bezpieczne miejsce. Co w nim pani robiła? - Od trzech dni tam mieszkam...

Poruszające wyznanie Sili w 177 odcinku "Panny młodej"

Po wyjściu Cihana w 177 odcinku "Panny młodej", Sila zdecyduje się na szczerą rozmowę z Hancer. Ta z kolei pochwali piękne imię nowo poznanej znajomej. W tamtej chwili żadna z nich nie będzie świadoma swojego bliskiego pokrewieństwa ani tego, że ten nieszczęśliwy wypadek był zrządzeniem losu mającym je ponownie połączyć. Tylko przed Hancer Sila odważy się opowiedzieć o trudnościach, z którymi ostatnio musiała się mierzyć. Będzie to wyjątkowo przygnębiająca opowieść.

- Oznacza powrót do miejsca, gdzie się urodziłaś... - Co robiłaś w parku? Nie masz dokąd pójść? - Pracowałam w kawiarni. Sypiałam w kuchni. Gdy upomniałam się o pieniądze, szef mnie wyrzucił. Kilka dni mieszkałam w hostelu, ale nie miałam czym zapłacić. Trudno teraz o pracę... - To już przeszłość. Najadłaś się i jesteś bezpieczna. Nie ma tego złego... - Jutro stąd wyjdę i wszystko zacznie od nowa. Nie musisz dotrzymywać mi towarzystwa. Do rana odzyskam siły, poradzę sobie... - Nie martw się o mnie. Zostanę tu, póki nie dojdziesz do siebie. Wyjdę na korytarz, a ty odpoczywaj. W razie czego wołaj - Hancer nie zostawi Sili bez opieki w 177 odcinku "Panna młoda".