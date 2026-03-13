Oscary 2026 - przewidywania. Kto wygra nagrody aktorskie i za najlepszy film?

Kto wygra Oscary 2026? Najlepszy film

Film, który zdobył najwięcej nominacji do Oscarów 2026 to "Grzesznicy". Co więcej, pobił historyczny rekord. Aż 16 nominacji w jednym roku to najwięcej w historii! Wydawałoby się więc, że to pewniak do zwycięstwa, ale choć wygrana "Grzeszników" nie jest niemożliwa, to faworyt jest inny. Produkcja, która wygrała wszystkie najważniejsze nagrody i prawdopodobnie sięgnie po Oscara w głównej kategorii to "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. To film akcji, a w obsadzie pojawiły się takie gwiazdy jak Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor i Chase Infiniti.

ZOBACZ TAKŻE: Oscary 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Gdzie obejrzysz nominowane filmy online?

Kto wygra Oscary 2026? Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Jeszcze do niedawna pewniakiem do wygranej był Timothée Chalamet za film "Wielki Marty". Wciąż może sięgnąć po Oscara, ale w ostatnim czasie wpakował się w niepotrzebne kontrowersje. Wiele gwiazd Hollywood skrytykowało Chalameta za wyśmiewanie sztuki musicali i baletu. Kto może sprzątnąć mu statuetkę sprzed nosa? Prawdopodobnie Michael B. Jordan, który w filmie "Grzesznicy" zagrał podwójną rolę, a dodatkowo ostatnio pokonał Timothée na The Actor Awards.

Kto wygra Oscary 2026? Najlepszy aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley za rolę w filmie "Hament". Tutaj można zamknąć temat. To jest pewniak.

Kto wygra Oscary 2026? Najlepszy aktor drugoplanowy

Głównym faworytem wydaje się Sean Penn za film "Jedna bitwa po drugiej". Jeśli wygra, będzie to już jego trzeci Oscar! Wygrał nagrodę BAFTA, co często przekłada się na Oscary. Nie jest to jednak oczywiste zwycięstwo. Zagrozić mu może trzech panów: Stellan Skarsgård ("Wartość sentymentalna"), Delroy Lindo ("Grzesznicy") oraz Jacob Elordi ("Frankenstein").

Kto wygra Oscary 2026? Najlepszy aktorka drugoplanowa

Tutaj trudno wskazać faworytkę, ponieważ na wszystkich rozdaniach najważniejszych nagród wyróżniono inną osobę. BAFTA powędrowało do Wunmi Mosaku ("Grzesznicy"). The Actor Awards wybrali Amy Madigan ("Zniknięcia"). Z kolei Złotego Globa wygrała Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej"). Prawdopodobnie jedna z nich sięgnie po Oscara.