Nowy sezon "M jak miłość". Zaskakująca metamorfoza Kamy i kolejna kobieta w życiu Marcina

Przyszłość Kamy i Marcina w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Opublikowane niedawno przez Michalinę Sosnę zakulisowe fotografie nie pozostawiają złudzeń co do ogromnej przemiany wizualnej jej bohaterki. Ulubienica widzów zaprezentowała się w zupełnie nowym uczesaniu, dzięki któremu zyskała wyjątkowo dziewczęcy i subtelny wizerunek. Fani produkcji z niecierpliwością czekają na odpowiedź, czy odświeżony wygląd będzie szedł w parze z całkowitą zmianą nastawienia do męża.

Ostatnie działania bohaterki, która uciekła się do szantażu, by wymusić na Marcinie porzucenie niebezpiecznej pracy detektywa, wywołały ogromne oburzenie wśród miłośników telenoweli. Wielu sympatyków serialu otwarcie domaga się usunięcia tej postaci z fabuły, argumentując, że jej zachowanie przynosi Chodakowskiemu wyłącznie ból. Warto jednak przypomnieć, że para zaledwie przed chwilą stanęła na ślubnym kobiercu, a trudniejsze momenty są naturalnym elementem każdego związku, o który zakochani powinni wytrwale walczyć.

Kwestia ewentualnego opamiętania się Kamy i porzucenia prób całkowitego kontrolowania życia męża pozostaje na ten moment otworzona. Nadchodzące epizody dostarczą widzom potężnej dawki wrażeń, a wszystko za sprawą pojawienia się w otoczeniu Marcina zupełnie nowej postaci. W jego życiu zagości Elżbieta Domańska, pełniąca funkcję prezesa w firmie, do której Chodakowski dołączy jako specjalista do spraw bezpieczeństwa. To właśnie ona może stanowić największe zagrożenie dla małżeństwa po letniej przerwie w 2026 roku.

Kiedy 27. sezon "M jak miłość" zadebiutuje na antenie TVP2?

Zespół produkcyjny oraz obsada aktorska zameldowali się na planie zdjęciowym zaledwie kilka dni temu, rozpoczynając intensywne prace nad 27. już serią popularnej produkcji. Owoce ich obecnego wysiłku zostaną zaprezentowane publiczności dopiero w okolicach późnej jesieni.

Choć wznowienie emisji na kanale TVP2 zaplanowano tradycyjnie na początek września, po zakończeniu letniej pauzy, stacja w pierwszej kolejności pokaże materiał zarejestrowany jeszcze podczas minionej zimy. Prawdziwa serialowa wiosna na ekranach telewizorów zawita dopiero w ostatnich dniach listopada.

