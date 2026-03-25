Nowy dzień w programie Farma. Jeden z uczestników udaje mistrza sztuk walki

Wojskowa dyscyplina i śmiech na Farmie

Poranek w gospodarstwie rozpocznie się wyjątkowo spokojnie, jednak Karolina postanowi potraktować porządki z pełną powagą i zorganizuje uczestnikom żartobliwą musztrę. Jej zabawne komendy wojskowe błyskawicznie poprawią humory całej grupie.

W centrum uwagi znajdzie się rozbawiony Aksel, który nagle poczuje się niczym sam Bruce Lee. Uczestnik zacznie żwawo biegać po terenie, dopytując resztę ekipy o ocenę swojej wybitnej kondycji fizycznej.

Beztroska aura to jedynie zmyślna przykrywka dla zakulisowych intryg. Aksel konsekwentnie realizuje swoją taktykę, próbując sterować decyzjami Karoliny i dyskretnie napuszczać ją na Wojtka oraz niczego nieświadomego Heńka.

Otwartym pozostaje pytanie, czy zażyłość tej dwójki to szczera relacja, czy wyłącznie chłodna kalkulacja. W warunkach izolacji coraz ciężej odróżnić prawdziwe uczucia od bezwzględnej gry o główną nagrodę.

Kłótnia Wojtka i Heńka podczas wykopków

Doskonałe nastroje ekipy pracującej w polu zepsuje nagła awaria, która stanowi poważne zagrożenie dla zaliczenia misji tygodniowej. Sytuacja obnaży prawdziwe motywacje mieszkańców, ponieważ dla części z nich ewentualna klęska grupy stanowi doskonały krok strategiczny.

Rosnąca presja błyskawicznie doprowadzi do otwartego konfliktu pomiędzy Henrykiem a Wojtkiem, co dobitnie ukaże zarysowujące się podziały w grupie. Równie dramatyczna sytuacja panuje w serowarni, gdzie uczestnicy mierzą się z deficytem składników oraz nieubłaganie uciekającym czasem.

Mimo silnego zdenerwowania załoga podejmie desperackie próby ratowania sytuacji i znalezienia błyskawicznego wyjścia z kryzysu. Zobaczymy, czy spontaniczne działania pozwolą wykonać powierzone zadanie i uchronią rolników przed bardzo surowymi karami.

Gdzie i kiedy oglądać program Farma?

Najnowsze odcinki wciągającego formatu są emitowane regularnie od poniedziałku do piątku na antenie stacji Polsat.

Zmagania bohaterów reality show można śledzić od poniedziałku do czwartku punktualnie o 20:30, natomiast w piątki zaplanowano telewizyjną transmisję o godzinie 19:55.