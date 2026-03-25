Pierwsza miłość, odcinek 4187: Artur stawia warunki gangsterowi! Nie wie, w co się pakuje!

Joanna Dembek
2026-03-25 11:50

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 21 kwietnia, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4187. odcinek.

Pierwsza miłość odc. 4187

i

Autor: Polsat, fot. Alicja Kopczyńska/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku (4186) Artur nie wierzył, że dawny przyjaciel żyje i podejrzewał manipulację, żądając twardego dowodu. Janek miał zapytać Pawła o słowa, które Artur usłyszał dawno temu w szpitalu, gdy oddawał mu nerkę. Alan stresował się wizytą Mikołaja i Kostka i bał się przyznać, że stracił pracę w planetarium, co znów pogorszyło jego sytuację. Niespodziewanie temat wyszedł na jaw, ale sytuację uratowała Kalina, która znalazła wspólny język z Mikołajem. Angelika szykowała się do wyjścia z kliniki, nie zamierzając wracać do ojca i planując wynajęcie pokoju, jednak wcześniej upatrzone lokum było już zajęte. Filip poszedł za głosem serca i zaproponował dziewczynie, żeby zamieszkała z nim.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4186

Olek próbuje znaleźć Róży faceta, by skanalizować jej uwagę i nadmiar energii na kimś innym niż sobie. Wątpi jednak, czy znajdzie się „chętny frajer”. Tymczasem rywalizacja i przepychanki z Kazanową sprawiają, że Róża sama organizuje sobie randkę. U Kacpra i Marysi wraca temat dziecka. Kacper próbuje do niego podejść na spokojnie. Czy uda mu się przekonać żonę? Szef Janka stawia ultimatum: albo ujawni tożsamość polskiego więźnia i zrobi o nim reportaż, albo wraca do pierwotnego planu wywiadów i rozlicza koszty delegacji. Janek wie, że nie może zrobić żadnej z tych rzeczy. Artur daje mu sygnał, że ma już kasę na wykup Pawła. Jednak zamiast ją przelać, postanawia sam polecieć do Bogoty – chce zobaczyć na własne oczy czy to na pewno on.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4187. odcinek zostanie wyemitowany w środę,  1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
