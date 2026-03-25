W poprzednim odcinku (4186) Artur nie wierzył, że dawny przyjaciel żyje i podejrzewał manipulację, żądając twardego dowodu. Janek miał zapytać Pawła o słowa, które Artur usłyszał dawno temu w szpitalu, gdy oddawał mu nerkę. Alan stresował się wizytą Mikołaja i Kostka i bał się przyznać, że stracił pracę w planetarium, co znów pogorszyło jego sytuację. Niespodziewanie temat wyszedł na jaw, ale sytuację uratowała Kalina, która znalazła wspólny język z Mikołajem. Angelika szykowała się do wyjścia z kliniki, nie zamierzając wracać do ojca i planując wynajęcie pokoju, jednak wcześniej upatrzone lokum było już zajęte. Filip poszedł za głosem serca i zaproponował dziewczynie, żeby zamieszkała z nim.

Olek próbuje znaleźć Róży faceta, by skanalizować jej uwagę i nadmiar energii na kimś innym niż sobie. Wątpi jednak, czy znajdzie się „chętny frajer”. Tymczasem rywalizacja i przepychanki z Kazanową sprawiają, że Róża sama organizuje sobie randkę. U Kacpra i Marysi wraca temat dziecka. Kacper próbuje do niego podejść na spokojnie. Czy uda mu się przekonać żonę? Szef Janka stawia ultimatum: albo ujawni tożsamość polskiego więźnia i zrobi o nim reportaż, albo wraca do pierwotnego planu wywiadów i rozlicza koszty delegacji. Janek wie, że nie może zrobić żadnej z tych rzeczy. Artur daje mu sygnał, że ma już kasę na wykup Pawła. Jednak zamiast ją przelać, postanawia sam polecieć do Bogoty – chce zobaczyć na własne oczy czy to na pewno on.

6

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4187. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)