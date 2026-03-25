W poprzednim odcinku (4186) Artur nie wierzył, że dawny przyjaciel żyje i podejrzewał manipulację, żądając twardego dowodu. Janek miał zapytać Pawła o słowa, które Artur usłyszał dawno temu w szpitalu, gdy oddawał mu nerkę. Alan stresował się wizytą Mikołaja i Kostka i bał się przyznać, że stracił pracę w planetarium, co znów pogorszyło jego sytuację. Niespodziewanie temat wyszedł na jaw, ale sytuację uratowała Kalina, która znalazła wspólny język z Mikołajem. Angelika szykowała się do wyjścia z kliniki, nie zamierzając wracać do ojca i planując wynajęcie pokoju, jednak wcześniej upatrzone lokum było już zajęte. Filip poszedł za głosem serca i zaproponował dziewczynie, żeby zamieszkała z nim.
Olek próbuje znaleźć Róży faceta, by skanalizować jej uwagę i nadmiar energii na kimś innym niż sobie. Wątpi jednak, czy znajdzie się „chętny frajer”. Tymczasem rywalizacja i przepychanki z Kazanową sprawiają, że Róża sama organizuje sobie randkę. U Kacpra i Marysi wraca temat dziecka. Kacper próbuje do niego podejść na spokojnie. Czy uda mu się przekonać żonę? Szef Janka stawia ultimatum: albo ujawni tożsamość polskiego więźnia i zrobi o nim reportaż, albo wraca do pierwotnego planu wywiadów i rozlicza koszty delegacji. Janek wie, że nie może zrobić żadnej z tych rzeczy. Artur daje mu sygnał, że ma już kasę na wykup Pawła. Jednak zamiast ją przelać, postanawia sam polecieć do Bogoty – chce zobaczyć na własne oczy czy to na pewno on.
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4187. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)