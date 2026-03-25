Najdłuższy serial w historii trwał 72 lata. "Moda na sukces" i "Klan" zostają daleko w tyle

"Moda na sukces" i "Klan" to nie wszystko. Tasiemce ustępują miejsca krótkim formom

Era niekończących się telewizyjnych opowieści odeszła do lamusa, ponieważ współczesny widz poszukuje znacznie bardziej skondensowanych i spójnych scenariuszy. Obecnie standardowe produkcje zamykają się w zaledwie kilku sezonach, z których każdy liczy maksymalnie kilkanaście epizodów. Doskonałym potwierdzeniem tego trendu jest ubiegłoroczna premiera platformy HBO zatytułowana "The Pitt", której debiutancka odsłona zamknęła się w siedmiu częściach, podczas gdy zaplanowana kontynuacja ma przynieść ich łącznie piętnaście.

Rozbudowane do granic możliwości sezony i wieloletnia obecność w paśmie zarezerwowane są obecnie niemal wyłącznie dla telenowel oraz formatów obyczajowych. Rodzimym odpowiednikiem takiego giganta jest debiutujący w 1997 roku "Klan", który nieustannie bawi polską widownię i wielkimi krokami zbliża się do okrągłej liczby pięciu tysięcy odsłon. Niezwykły fenomen polskiej produkcji polega również na tym, że młodsze roczniki zaczęły fascynować się starymi wątkami, a krótkie wycinki serialu generują ogromne zasięgi na platformie TikTok.

Globalnym symbolem telewizyjnego tasiemca pozostaje jednak bezsprzecznie "Moda na sukces", która od momentu swojego debiutu w 1987 roku zgromadziła w swoim portfolio prawie dziesięć tysięcy wyemitowanych epizodów. Chociaż polskie stacje zrezygnowały z jej pokazywania dawno temu, zagraniczne rynki nadal mogą śledzić na bieżąco nowe przygody rodziny Forresterów. Gigantyczna popularność formatu nie wynika jednak z wybitnego scenariusza, a raczej z absurdalnych błędów logicznych i fabularnych pomyłek samych twórców. W tej słynnej amerykańskiej telenoweli zmarli notorycznie powracali do świata żywych, chronologia wydarzeń nie miała żadnego znaczenia, a te same pary stawały na ślubnym kobiercu po kilka razy. Co ciekawe, na planie wciąż pracują aktorzy z oryginalnej obsady: wcielająca się w Brooke Logan Katherine Kelly Lang oraz grający Erica Forrestera John McCook. Jak się jednak okazuje, legendarna produkcja wcale nie prowadzi w historycznym zestawieniu najdłuższych telewizyjnych cykli, nie zajmując nawet miejsca na podium.

"The Guiding Light" to najdłuższy serial w historii telewizji. Pobił "Modę na sukces"

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy formaty wizualne dopiero stawiały swoje pierwsze kroki, amerykańscy nadawcy podjęli decyzję o uruchomieniu przełomowego projektu. Jak informuje National Geographic, dokładnie 25 stycznia 1952 roku na falach rozgłośni NBC zadebiutowała audycja zatytułowana „The Guiding Light”. Za stworzeniem tej unikalnej koncepcji stała Irna Phillips, powszechnie uznawana za pionierkę i matkę chrzestną klasycznych oper mydlanych. To właśnie spod jej pióra wyszły scenariusze do takich nieśmiertelnych hitów jak "Dni naszego życia" czy "Inny świat", które do dziś goszczą na szklanym ekranie.

Słuchowisko „The Guiding Light” bawiło wyłącznie odbiorców radiowych aż do 29 czerwca 1956 roku, po czym naturalnie ewoluowało w pełnoprawny format telewizyjny. Definitywne zakończenie emisji miało miejsce dopiero 18 września 2009 roku, co bezapelacyjnie gwarantuje produkcji tytuł globalnego rekordzisty wszech czasów. Ta niewyobrażalna telewizyjna epopeja była nadawana nieprzerwanie przez 72 lata, w trakcie których zrealizowano imponującą liczbę 18262 pojedynczych odcinków.

Główna oś fabularna skupiała się na perypetiach rodziny Bauerów – klasycznych przedstawicieli amerykańskiej warstwy średniej, żyjących w wymyślonym na potrzeby scenariusza miasteczku Springfield. Zasadniczą część opowieści w „The Guiding Light” stanowiły codzienne rozterki obyczajowe, choć twórcy nie stronili także od tak kontrowersyjnych motywów jak klonowanie ludzi czy przeskoki w czasie. U schyłku lat pięćdziesiątych tytuł ten wywalczył sobie pozycję jednej z najbardziej uwielbianych mydlanych oper w Stanach Zjednoczonych. Z biegiem dekad zainteresowanie widzów ulegało jednak naturalnemu wygaszeniu, co ostatecznie przypieczętowano finałowym epizodem we wrześniu 2009 roku. Szczególną uwagę przykuwa nowożytna odsłona wyemitowana 1 listopada 2006 roku, która powstała w ścisłej kooperacji z gigantem komiksowym Marvel Comics – wydawcą odpowiedzialnym za sylwetki "Kapitana Ameryki", "Iron Mana" oraz "Spider Mana". W tym specjalnym wydaniu jeden z bohaterów telenoweli obudził w sobie nadludzkie umiejętności. Mimo ogromnego sukcesu na rynku rodzimym, „The Guiding Light” nie podbił zagranicznych stacji, goszcząc zaledwie przez chwilę we Włoszech, Niemczech oraz Francji.