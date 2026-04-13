Nowa kobieta w życiu Marcina z "M jak miłość". Szefowa złoży mu propozycję nie do odrzucenia

Katarzyna Dąbrowska w "M jak miłość". Nowa postać zagrozi małżeństwu Kamy i Marcina

Jak informował portal SuperSeriale.se.pl, dołączenie Katarzyny Dąbrowskiej do obsady hitowego serialu to zapowiedź poważnych kłopotów dla głównych bohaterów. Para nie zdąży w pełni zażegnać niedawnego kryzysu wywołanego rozstaniem oraz wyjazdem Kamy na Śląsk, gdy na ich drodze stanie kolejna przeszkoda. Wokół Chodakowskiego, który niedawno zdecydował się na drastyczną zmianę ścieżki zawodowej, zacznie kręcić się atrakcyjna kobieta. Nowa znajoma wykaże silne zainteresowanie mężczyzną, a jej intencje będą wykraczać poza standardowe relacje na linii przełożona-pracownik.

Kryzys zawodowy Marcina. W 1929. odcinku "M jak miłość" zaleje go frustracja

Postać Elżbiety Domańskiej zadebiutuje na ekranach telewizorów w 1929. epizodzie popularnej produkcji. Kobieta jest prezesem potężnej firmy, w której Marcin obejmie posadę specjalisty od spraw bezpieczeństwa. Zaledwie kilka dni w korporacyjnym środowisku wystarczy, aby były detektyw poczuł ogromne znużenie swoimi nowymi obowiązkami. Chodakowski zwierzy się ze swoich rozterek wyłącznie Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), swojemu bliskiemu przyjacielowi i dawnemu wspólnikowi z agencji detektywistycznej. Praca za biurkiem okaże się dla niego prawdziwą udręką.

- W tej nowej robocie brakuje mi głównie tlenu. Krawat skutecznie odcina dopływ powietrza - wyzna Marcin, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Elżbieta z "M jak miłość" ma jasny cel. Szefowa weźmie Chodakowskiego na celownik

To właśnie w momencie największego zwątpienia do biura głównego bohatera wejdzie jego przełożona, przynosząc całkowicie nieoczekiwaną ofertę. Domańska od samego początku zaprezentuje się jako osoba stanowcza, świadoma swojej atrakcyjności i bezwzględnie dążąca do wyznaczonych celów. Kobieta natychmiast weźmie na celownik nowego pracownika, pragnąc zdominować jego czas. Już podczas ich pierwszej konfrontacji słownej w 1929. epizodzie Chodakowski dowie się, że pani prezes od dłuższego czasu uważnie śledzi jego poczynania w firmie.

- Obserwuję pana już od jakiegoś czasu i mam nieodparte wrażenie, że przy pańskim doświadczeniu ta praca nie jest szczytem pańskich marzeń - Elżbieta od razu przejrzy Marcina.

- Chce pani powiedzieć, że nie dość się w nią angażuję? - zapyta Chodakowski.

- Wręcz przeciwnie. Angażuje się pan w pełni, ale zwyczajnie się pan w niej nudzi - oceni pani prezes.- To nie do końca tak... - Marcin nie będzie wiedział, jak z tego wybrnąć.

Szokująca propozycja w "M jak miłość". Marcin Chodakowski zostanie osobistym ochroniarzem?

Sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót, gdy przebojowa prezes złoży Chodakowskiemu nietypową ofertę pracy w charakterze prywatnego bodyguarda. Kobieta wyzna mu całą prawdę o ryzyku, z jakim wiążą się jej częste podróże biznesowe w rejon Bliskiego Wschodu. Opowie o zagrożeniach i niebezpiecznych incydentach, które są wpisane w jej zawodowy kalendarz, próbując w ten sposób skusić byłego detektywa do zmiany stanowiska.

- Nie proszę o komentarz. Chcę zaproponować coś ciekawszego niż robienie tabelek. Co by pan powiedział na to, żeby zostać moim security managerem i osobistym bodyguardem? - szefowa Marcina uzna, że on idealnie się do tego, aby strzec jej bezpieczeństwa w dzień i w nocy. Poza tym praca ochroniarza pani prezes byłaby dla niego dużym wyzwaniem.

- I co pan na to? Oferuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu... No i podwojenie pańskiej pensji. W końcu moje bezpieczeństwo jest dla firmy bezcenne - wyjaśni Elżbieta.

To właśnie od ostatecznej decyzji mężczyzny w 1929. odsłonie hitu zależą dalsze losy jego trudnego związku z Kamą. Będzie absolutnie pewne, że fascynacja Domańskiej swoim nowym pracownikiem znacznie wykracza poza kwestie biznesowe. Wszystko wskazuje na to, że bezwzględna przełożona stanie się realnym niebezpieczeństwem dla relacji głównych bohaterów i nie cofnie się przed niczym, by doprowadzić do rozpadu ich małżeństwa.

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina?