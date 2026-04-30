Natalka i Adam zaręczą się w "M jak miłość". Hania weźmie sprawy w swoje ręce

Agnieszka Pyź
2026-04-30 14:27

W 1930. odcinku "M jak miłość" zobaczymy zaręczyny Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg). Karski zostanie wcześniej mocno zmotywowany przez Hanię (Wiktoria Basik), która będzie naciskać, aby poprosił jej matkę o rękę. Wyjdzie też na jaw, że dziewczynka bezskutecznie szukała pierścionka zaręczynowego. Problem w tym, że Adam nie wie o kłamstwach Natalki.

i

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1930. Natalka (Dominika Suchecka), Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), Hania (Wiktoria Basik)

Hania swata Natalkę i Adama w "M jak miłość"

Zaręczyny Natalki i Adama w 1930. odcinku "M jak miłość" to w dużej mierze zasługa Hani. To właśnie 11-letnia córka Natalii jako pierwsza zauważyła w komendancie policji z Lipnicy idealnego partnera dla samotnej matki. Dzięki temu Natalia zapomniała o nieszczęśliwej miłości do żonatego Bartka (Arkadiusz Smoleński). Chociaż relacja policjantów była burzliwa, udało im się stworzyć trwały związek, który od początku miał pełne wsparcie ze strony Hani.

Mikołaj Lipiński zakłóci sielankę w 1930. odcinku "M jak miłość"

Spokój zakochanych może zburzyć pojawienie się Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz). Dyrektor szkoły w Lipnicy zakochał się w Natalce od pierwszego wejrzenia. Adam Karski nie ma pojęcia, że jego partnerka stała się obiektem westchnień innego mężczyzny. Co gorsza, Lipiński jest zdeterminowany i zrobi wszystko, by zdobyć względy Natalii.

Hania naciska na zaręczyny. Poważna rozmowa z Adamem w "M jak miłość"

W dniu zaręczyn w 1930. odcinku "M jak miłość" Hania postanowi przeprowadzić z Adamem poważną rozmowę. Karski ukrył pierścionek zaręczynowy, czekając na odpowiedni moment, ale dziewczynka nie chce dłużej zwlekać.

- Musimy wreszcie poważnie porozmawiać, bo tak czekasz i czekasz, a ja chciałabym wiedzieć, kiedy w końcu oświadczysz się mojej mamie - Hania zacznie naciskać na Karskiego w sprawie zaręczyn.

- Ciii, zwariowałaś?!

- Spokojnie. Mama wyszła do sklepu. No, narobiłeś mi nadziei i teraz co? Kiedy wreszcie?

- Dziś wieczorem...

- Serio? Ale masz ten pierścionek, co kupiliśmy razem? Bo ja szukałam i nie mogłam go znaleźć... Już myślałam, że się rozmyśliłeś - Hania nie odpuści, a Adam pokaże jej kryjówkę w kuchni, w której schował pierścionek. - A tu nie sprawdziłam? Dobry jesteś...

- Nie mam wyboru. W końcu mieszkam w wydziale śledczym. W dodatku z jeszcze jednym wywiadowcą. Na szczęście marnym. I uważaj, żebyś się dzisiaj przed mamą nie wysypała. To znaczy mnie...

Niestety, w 1930. odcinku "M jak miłość" Adam nie spodziewa się, że zostanie oszukany przez Natalkę. Kobieta wybierze się bowiem na potajemne spotkanie z Mikołajem Lipińskim.

