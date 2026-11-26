Hotel Paradise 13. Z kim Nadia utrzymuje kontakt po finale? To tylko garstka osób

Chociaż udział w reality show często owocuje znajomościami kontynuowanymi również po powrocie z Tajlandii do Polski, w przypadku Nadii grono osób z programu, z którymi utrzymuje kontakt, jest wąskie. W wywiadzie wideo dla TVN uczestniczka wskazała zaledwie pięć imion.

„Szczerze mówiąc, teraz po programie mam kontakt tylko z Karoliną, Kacprem, Natalią, Rudą, no i Kubą. Bardziej świadomie, z niektórymi po prostu tak wyszło...” – wyznała Nadia.

Ta deklaracja pokazuje, że relacje nawiązane podczas pobytu w hotelu niekoniecznie przetrwały próbę czasu.

Nadia z Hotelu Paradise ocenia pozostałych uczestników

Podczas rozmowy dziennikarka zapytała Nadię wprost, kto – poza Filipem – rozczarował ją najbardziej. Uczestniczka nie wymieniła jednej konkretnej osoby, lecz udzieliła znacznie szerszej i zaskakującej odpowiedzi.

„Kurczę, mam wrażenie, że każdy w jakimś procencie” – stwierdziła Nadia.

Dodała, że uważnie obserwuje ludzi i jest w stanie zmienić zdanie na czyjś temat nawet po pojedynczym geście lub jednym zdaniu. Aby ktoś stracił w jej oczach, nie potrzeba poważnego konfliktu ani wielkiej kłótni, a po zakończeniu emisji wielu uczestników nie spełniło jej oczekiwań.

Nadia o braku zaufania po finale Hotelu Paradise 13

Uczestniczka odniosła się także do kwestii zaufania oraz ostrożnego dobierania znajomych. Przyznała, że szczególną trudność sprawia jej budowanie bliższych relacji z ludźmi, którzy tak jak ona funkcjonują w przestrzeni medialnej.

„Jest mi też ciężko zaufać komuś, kto jest taki medialny jak ja. Bardziej chyba wolę się trzymać z takimi osobami, które mają pięć obserwujących na IG, a ja jestem jednym z nich (...)” – powiedziała Nadia.

Po finale trzynastej edycji „Hotelu Paradise” wiele programowych znajomości się rozpadło, a część uczestników pozostaje w napiętych relacjach lub całkowicie zerwała ze sobą kontakt.