"Na Wspólnej". Związek Igora i Ani zawiśnie na włosku. Julka bezlitośnie uderzy w jej chorobę

Na Wspólnej odcinek 4233. Emisja w TVN i szokujące plany Julki

W epizodzie, który zostanie wyemitowany we wtorek, 23 czerwca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN, zachowanie córki Nowaka przybierze dramatyczny obrót. Nastolatka nie tylko będzie bez skrupułów oszukiwać ojca, ale również zacznie manipulować babcią Ewą (Ewa Gawryluk). Wyciągnie od niej gotówkę, rzekomo na wyjazd dla Leona na festiwal hiphopowy, a w rzeczywistości jej chłopak coraz mocniej wciągnie ją w zażywanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo bezczelna szesnastolatka poprosi starszą kobietę o załatwienie środków antykoncepcyjnych, ponieważ planuje współżycie ze swoim partnerem i chce za wszelką cenę uniknąć nieplanowanej ciąży.

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Ania ostrzega Nowaka w 4233 odcinku Na Wspólnej. Uzależniona nastolatka posuwa się do kradzieży

Niepokojące zachowanie młodocianej bohaterki nie umknie uwadze partnerki głównego bohatera. W 4233. odsłonie "Na Wspólnej" ukochana spróbuje uświadomić mężczyznę, że jego latorośl zadaje się z patologicznym towarzystwem, a Leon dostarcza jej substancje odurzające. Jej interwencja będzie w pełni uzasadniona, ponieważ młoda dziewczyna wpadnie w sidła nałogu tak głęboko, że dopuści się nawet kradzieży, byle tylko zdobyć kolejne dawki narkotyków od swojego toksycznego chłopaka. Niestety, troska o rodzinę obróci się przeciwko kobiecie, czyniąc z niej główny cel ataków uzależnionej intrygantki.

Zemsta w serialu Na Wspólnej. Córka Igora wykorzysta mroczną przeszłość Ani

Próba zdemaskowania patologicznego związku wywoła u młodej dziewczyny furię i chęć natychmiastowego rewanżu. W najnowszym epizodzie "Na Wspólnej" postanowi ona uderzyć w najczulszy punkt partnerki ojca, bezwzględnie wykorzystując jej dawną historię medyczną. Kobieta przebywała niegdyś w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym z powodu ciężkich zaburzeń, podczas których nieświadomie narażała życie małego Jasia, podając mu zbędne medykamenty. Choć ten mroczny rozdział dawno został zamknięty, córka głównego bohatera perfidnie okłamie tatę, twierdząc, że jego wybranka miała nawrót choroby i ponownie stanowi śmiertelne zagrożenie dla ich wspólnego potomka.

Złamane serce w 4233 odcinku Na Wspólnej. Igor odtrąca ukochaną, a Julka sięga po narkotyki

W 4233. odcinku uwielbianej produkcji przerażony Nowak wpadnie w panikę na myśl o bezpieczeństwie małego Jasia. Mężczyzna da wiarę zmanipulowanym faktom o faszerowaniu chłopca środkami uspokajającymi i w akcie desperacji poprosi Ewę o dyskretne nadzorowanie poczynań swojej partnerki. Rozżalona i niesprawiedliwie oskarżona kobieta nie będzie w stanie udowodnić swojej niewinności, a utrata zaufania ze strony życiowego partnera skłoni ją do zerwania kontaktów. Tymczasem jej prześladowczyni perfekcyjnie odegra rolę uciśnionej ofiary, po czym uda się do swojego partnera po kolejną porcję odurzających substancji, całkowicie zatracając się w niszczącym nałogu.